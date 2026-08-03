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國際線燃油附加費調漲！長程調為78美元 出國費用增加新台幣210元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自8月9日起調漲，短程航線調漲為30美元，長程航線調漲為78美元。聯合報系資料照
近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自8月9日起調漲，短程航線調漲為30美元，長程航線調漲為78美元。聯合報系資料照

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自8月9日起調漲，短程航線調漲為30美元（約新台幣969元），長程航線從71.5美元調漲為78美元（約新台幣2520元），等於每人出國費用增加新台幣210元。

為適度維護消費者權益，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。我國自2004年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視，分為短程線與長程線收費。

民航局於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費的第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費的第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

上個月因航空燃油價格下跌，國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費，短程航線調降為27.5美元（約新台幣1082元），長程航線降為71.5美元（約新台幣2813元）。

民航局表示，依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶133.29元調漲為147.57美元（自第11級距調整為第12級距）。

國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費短程航線由27.5美元（約新台幣888元）調漲為30美元（約新台幣969元），長程航線由71.5美元（約新台幣2310元）調漲為78美元（約新台幣2520元），本月9日起生效。

另外，民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

新台幣 航線 航空公司 燃油稅

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