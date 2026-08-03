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白海豚持續逼近 高溫上看36度 醫：烈日曝曬小心「光害性角膜炎」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
12縣市亮高溫燈號，醫師提醒，民眾應注意防曬、多補充水，過度曝曬小心「光害性角膜炎」。本報資料照片
12縣市亮高溫燈號，醫師提醒，民眾應注意防曬、多補充水，過度曝曬小心「光害性角膜炎」。本報資料照片

中颱「白海豚」持續逼近，全台各地高溫炎熱，氣象署提醒雙北等10縣市防攝氏36度高溫，未來幾天慎防高溫發生的機率。衛福部也公布熱傷害就診統計人次數，今年7月總計804人次，遠遠超過去年7月的683人次，且周末二天也累計35人次，民眾要注意防曬、多補充水，減少非必要的戶外活動、勞動及運動。

夏季高溫來襲，熱到讓人受不了，不少民眾勤擦防曬乳、戴帽子，卻忽略了眼睛同樣會被紫外線「曬傷」。台安醫院眼科主治醫師林怡汝提醒，夏天除了紫外線傷害外，長時間待在冷氣房、吹空調、緊盯電腦與手機，更容易讓乾眼症惡化。若出現眼睛刺痛、流淚、畏光、視力模糊，甚至半夜痛醒、眼睛睜不開，小心是「光害性角膜炎」。

林怡汝表示，夏季上午10點至下午3點是紫外線最強的時段，外出時除了皮膚防曬，更應配戴具有抗UV功能的太陽眼鏡，尤其接受近視控制治療、點散瞳劑的小朋友，由於瞳孔放大，更容易受到紫外線刺激，家長更應提高警覺。

眼睛曬傷並不會立即出現症狀，林怡汝說，紫外線傷害角膜後，發炎反應具有延遲性，許多人白天曝曬後僅覺得眼睛乾澀、不舒服，到了深夜才突然劇烈疼痛、流淚、畏光，甚至眼睛完全睜不開，這就是俗稱「雪盲症」或「光照性角膜炎」的典型表現。

林怡汝舉例，滑雪時因雪地反射大量紫外線，容易發生雪盲症。而夏天到海邊、戲水、登山，甚至都市裡的大樓玻璃帷幕、柏油路面反光，同樣可能增加紫外線曝曬風險，千萬別以為只有高山、雪地才需要保護眼睛。

除了防曬，林怡汝提醒，被低估的問題其實是乾眼症。炎熱天氣讓人長時間待在冷氣房，空調持續運轉加速淚液蒸發，加上戶外流汗導致身體缺水，回到室內又長時間盯著電腦、手機，眼睛很容易乾澀、刺痛，甚至一早起床就覺得眼睛睜不太開、像沒睡飽。

林怡汝建議，若眼睛只是乾澀不適，可適度使用人工淚液補充水分，搭配溫熱毛巾熱敷，改善眼表保濕。若需要一天反覆點眼藥水，建議選擇不含防腐劑的單支包裝人工淚液，可減少眼表刺激。

若眼睛真的曬傷，應盡快停止曝曬，加強人工淚液保濕，必要時由眼科醫師開立消炎眼藥水或藥膏協助角膜修復，切勿自行揉眼，以免加重傷害。至於太陽眼鏡如何挑選？林怡汝說，應優先選擇具有完整抗UV功能的鏡片，鏡片顏色以灰色、咖啡色、褐色等自然色系較佳，不建議選擇藍色鏡片，以免增加藍光穿透比例。

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