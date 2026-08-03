停打瘦瘦針體重卻反彈？ 營養師：均衡飲食、規律運動才是關鍵

台灣近年掀起「瘦瘦針」減重風潮，不少民眾成功甩肉，但許多使用者也擔心停藥後體重反彈，台南市立醫院營養師林孟萱表示，瘦瘦針並非減重一勞永逸，減重期間應補足蛋白質、維持肌肉量，並建立均衡飲食及規律運動習慣，才能降低停藥後體重反彈的機率。

林孟萱說，瘦瘦針透過增加飽足感、降低食慾及延緩胃排空，幫助減重，但若停藥後未建立均衡飲食及規律運動習慣，仍可能面臨復胖；尤其減重期間若蛋白質攝取不足，恐造成肌肉流失，反而降低基礎代謝率，增加日後體重回升風險。

她指出，近期網路流傳「水煮蛋加橄欖油」是「食物版瘦瘦針」，主要是因蛋白質及健康脂肪可刺激腸道自然分泌腸泌素GLP-1，提高飽足感、降低飢餓感，不過食物對GLP-1的刺激效果無法取代藥物治療，僅能作為健康早餐選擇，有助控制食慾及延長飽足感。

林孟萱表示，施打瘦瘦針常見副作用包括噁心、胃脹、便秘、腹瀉及食慾下降，多數會隨身體逐漸適應而改善，然而，食慾變差並不代表吃得越少越好，若長期攝取熱量及蛋白質不足，容易流失肌肉，不利維持代謝，也可能影響減重成果。

她建議，減重期間應掌握三項飲食原則，包括每餐優先攝取豆、魚、蛋、肉及乳品等優質蛋白質，以維持肌肉量並增加飽足感；採少量多餐，搭配充足水分、蔬菜及適量水果，另可依「211健康餐盤」原則規畫飲食，兼顧營養均衡與熱量控制。

林孟萱提醒，平時應盡量選擇原型食物，減少油炸、高糖飲料及精緻甜點，並養成細嚼慢嚥及規律進食習慣；減重成功不只是數字下降，更重要的是減少脂肪、保留肌肉，若能趁施打瘦瘦針期間建立健康生活型態，即使停藥後，也較有機會維持理想體態，降低復胖風險。