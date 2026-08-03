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名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、甚至短暫昏厥等五大症狀，可能是心臟發出的警訊，有時會合併冒冷汗、頭暈等，若症狀反覆出現，應盡速接受心臟專科評估；示意圖。聯合報系資料照
頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、甚至短暫昏厥等五大症狀，可能是心臟發出的警訊，有時會合併冒冷汗、頭暈等，若症狀反覆出現，應盡速接受心臟專科評估；示意圖。聯合報系資料照

近期，多位名人突發心肌梗塞猝死事件，8點檔演員王凱本月26日被發現於北市租屋處猝逝，不少民眾感到震驚跟惋惜，也開始擔心，「猝死真的毫無徵兆嗎？」頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，猝死並非一種疾病，而是一種急性的死亡事件，其中以心因性猝死最為常見，主要與心肌梗塞、嚴重心律不整等心血管疾病有關。

康涵菁說，部分猝逝患者雖可能毫無預警，但臨床上也有不少人在發生重大心血管事件前，身體其實早已出現警訊，只是沒有受到重視。在門診中就經常遇到患者表示，最近總覺得胸口悶悶的、走樓梯容易喘、偶爾心跳突然加快，或明明睡眠時間充足，卻仍然感到異常疲倦。多數人會把這些症狀歸因於工作壓力大、天氣炎熱或睡眠不足，因此選擇繼續忍耐，直到症狀愈來愈明顯才就醫。

事實上，胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、甚至短暫昏厥等五大症狀，可能是心臟發出的警訊，有時會合併冒冷汗、頭暈等，尤其若症狀反覆出現，或與以往明顯不同，更不應自行判斷，盡快接受心臟專科評估。

康涵菁表示，中醫雖然無法取代急性心血管疾病的治療，但中醫一直強調「治未病」的概念，也就是在重大疾病發生之前，透過觀察身體細微變化，及早調整生活型態與身體狀態，降低疾病風險。

從中醫觀點來看，長期熬夜、精神壓力過大、情緒緊繃、過度勞累、飲食失衡及缺乏運動，都可能影響氣血運行。當氣血運行不暢，心氣不足或痰濕、瘀血逐漸累積時，患者可能會出現心悸、胸悶、疲倦、睡眠品質變差、活動耐受力下降等不適。這些症狀未必代表即將發生猝死，但卻提醒身體已經處於失衡狀態，不應輕忽。

尤其近期正值夏季，高溫炎熱容易大量流汗，若水分補充不足，可能使血液相對濃稠，加上血管收縮調節異常、睡眠品質下降及電解質失衡，更容易增加心血管負擔。若本身已有高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、吸菸習慣或家族病史，更應提高警覺。

現代人常追求工作效率，習慣長時間加班、熬夜，甚至以咖啡、能量飲料提神，再加上缺乏運動、三餐不正常，這些生活型態都可能成為心血管疾病的危險因子。許多人不是突然生病，而是身體長期累積負擔，直到某一天超過身體可以承受的臨界點，才以重大事件呈現。

預防猝死，除了定期健康檢查、控制三高、戒菸、維持理想體重之外，也應建立規律作息、避免過度疲勞、保持適度運動與均衡飲食。若平時已經出現反覆胸悶、心悸、活動容易喘、莫名疲倦等情況，應先接受西醫檢查，排除心血管疾病；在病情穩定後，也可透過中醫辨證調理體質，改善睡眠、舒緩壓力、調整氣血循環，作為整體健康管理的一部分。

康涵菁強調，真正可怕的不是猝死來得突然，而是身體早已不斷發出訊號，卻因為忙碌或抱持「休息一下就好」的心態而一再忽略。健康沒有重來的機會，當胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難或昏厥等警訊出現時，千萬不要硬撐，及時就醫，才是守護生命最重要的一步。

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