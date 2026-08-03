萬人瘋搶的保健黑馬！朝和生醫挾專利科技告別無感保養，重塑大健康版圖

圖／朝和生醫提供

當代女性對美與健康的追求，早已跨越了單純的營養補充與外在塗抹，轉向對「精準度」與「高質感生活態度」的極致講究。

保養，不再只是每日例行的繁瑣儀式，而是一場由內而外、充滿科技底蘊的生活哲學。

在這個講究真實體感的時代，隸屬於世紀民生集團的「朝和生醫」，正以破局者的姿態，將這股高端精準保養風潮推向國際，他們不談虛無縹緲的奇蹟，反而以嚴謹的數據與專利，為現代人帶來真實有感的「健康資產」。

鎂光燈下的國際首戰：世紀民生集團領軍，盛況空前的大馬記者會

2026盛夏的馬來西亞，朝和生醫於大馬舉辦的盛大記者會，作為進軍國際的戰略首站，不僅是品牌跨出海外的里程碑，更是世紀民生集團向亞洲展示其「大健康生態圈」實力的震撼首秀。

記者會現場盛況空前，爆量的預購單與當地媒體的熱烈反響，證明了台灣頂尖研發能量（MIT）的強勢輸出，朝和生醫憑藉著極致的產品力，以「降維打擊」的姿態，直接在國際市場建立起話語權。

更令人耳目一新的，是品牌將生技的「理性」與娛樂的「感性」完美揉合，藉著進軍大馬的契機，品牌特別為代言人翁立友於雲頂舉辦萬人演唱會，採取門票「只送不賣」的專屬回饋，這是將「健康」昇華為一種充滿活力、自信的高級生活方式，同時提高了品牌在國際市場的能見度。

圖／朝和生醫提供

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國際榮耀強勢回流：雙引擎點火，台灣市場營收締造新高

海外發布會的盛況與絕佳口碑，宛如一顆投入市場的震撼彈，這股「台灣之光」的驕傲感迅速發酵，成為推升國內市場的強大動能，挾帶國際市場的成功鍍金，朝和生醫在台灣市場的營收也迎來了歷史新高。

朝和生醫總裁張祐銘表示：「海外擴張強化了品牌信任度，而國內高達85%的超高回購率，則是朝和生醫最堅實的底氣，在競爭激烈的保健紅海中，他們堅拒削價競爭，只專注於打一場優雅的「價值戰」，當消費者深刻認知到朝和生醫代表著「最高效的健康投資」時，營收的創高，便只是品牌價值變現的自然結果。」

朝和生醫總裁分享品牌研發產品心路歷程。 圖／朝和生醫提供

狂銷百萬件的底氣：「精準導航」EOB686 專利與完美體驗美學

高回購率與營收新高的背後，沒有魔法，只有硬核的生醫科技，現代人最大的痛點是「時間焦慮」與「亞健康狀態」，我們渴望肉眼可見的真實改變，過去，面對滿桌的保健瓶罐，我們總懷疑吃下去的營養是否只被胃酸消耗殆盡？

朝和生醫徹底打破了這個盲點，獨家品牌獨家首創的核心靈魂「EOB686」專利技術，是歷經高達686次失敗與精密淬鍊的心血結晶。這項技術宛如為每一滴珍貴的活性成分裝載了高科技 GPS導航與防護裝甲，能精準且強勢地穿越消化道的重重阻礙，將抗老與修復能量直接遞送至細胞深處，別人只在乎你吃了多少，而朝和生醫在乎的，是你真正「吸收」了多少。

這份對「精準度」的堅持，造就了旗下兩大明星商品的熱銷傳奇，專為 30 至 50 歲女性打造、嚴選頂級魚膠原蛋白的「雪肌泌」，以及專注強化肌力與行動力的「維股泌」，在台灣早已創下突破120萬件的驚人銷量，連形象知性優雅的女星田中千繪，也是在長達兩個月的深度體驗、驚喜發現肌膚迎來「隔天極易上妝」的完美膚況後，也為之折服，深刻感受到膚況與體力看得見的蛻變，才決定傾心代言。

圖／朝和生醫提供

立足亞洲、放眼全球：朝和生醫的高端精準保養藍圖

面對全球「精準保養」浪潮，朝和生醫總裁張祐銘接受專訪時表示，品牌正挾帶台灣頂尖的生醫研發底蘊，全面啟動佈局全球的戰略藍圖。他指出，朝和生醫未來的發展將跨出既有框架，從深化專利、建立跨國樞紐到落實體驗行銷，展開全方位進化。

談及引以為傲的技術核心，張祐銘表示，團隊將持續投入龐大資源，深化獨家的「EOV686」植萃包外體技術。他將此專利比喻為體內的「GPS 精準導航」，並透露未來不僅會應用於現有明星商品，更準備跨足葉黃素與專利導向型益生菌領域，為現代人打造極致、全面的精準保健陣容。

在國際版圖規劃上，朝和生醫團隊果斷將馬來西亞設為進軍東南亞的核心樞紐，正積極取得清真（Halal）認證，藉此突圍穆斯林市場。他期盼將台、馬兩地的成功經驗轉化為勝利方程式，穩紮穩打將版圖擴張至東北亞與歐美地區。

除了硬實力，在行銷策略上張祐銘也直言，品牌早已拋下傳統廣告狂砸聲量的迷思。他堅信，唯有產品「精準有感」創造的高回購率，才是最真實的商業本質，未來來朝和生醫將積極透過跨界娛樂與粉絲經濟深化體驗行銷，並以穩健步伐邁向資本市場，將台灣生醫能量驕傲地推向國際頂級生醫品牌的舞台。