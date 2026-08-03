3寶媽義消黃郁珊兼顧家庭及工作 榮獲鳳凰獎救護志工楷模全國第一

在印刷廠擔任行政工作的三寶媽黃郁珊，平日兼顧工作與家庭，也是彰化縣鹿港義消分隊年資20年的隊員，長年投入救護工作，積極推廣CPR與AED急救教育，近日榮獲消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第1名，成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。

彰化縣長王惠美最近在主管會報中公開表揚黃郁珊，肯定她20年來在家庭、工作與志工服務間取得平衡，始終堅守救護崗位，展現義消無私奉獻精神。王惠美表示，希望藉由黃郁珊的事蹟，鼓勵更多民眾投入志願服務，學習CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟電擊去顫器）等急救技能，共同打造「人人會CPR、處處能救命」的安心城市。

黃郁珊表示，自幼受父母影響，服務助人的觀念深植心中。20年前，因緣際會加入鹿港義消，投入救災救護工作，陸續取得基本救命術（BLS）、初級及中級救護技術員（EMT-1、EMT-2）資格，也完成義消基礎搜救及火災搶救等專業訓練，不斷提升救護與災害應變能力。

她印象最深刻的是2年前執行一件到院前心肺功能停止（OHCA）救護案件，抵達現場時，熱心民眾已先為患者實施CPR，爭取寶貴黃金救援時間。救護人員隨即接手持續施作CPR，並使用AED急救，最終成功挽回患者生命。這次經驗讓她深刻體會全民急救教育的重要，也更加投入CPR與AED推廣，希望急救觀念能深入校園、社區及職場，讓更多人在關鍵時刻勇敢伸出援手。

身為3個孩子的母親，黃郁珊表示，家人的支持是她持續投入救護工作的最大力量，鹿港義消分隊學長姐多年來的經驗傳承，也讓她累積豐富實務能力。她認為，救護工作的價值不僅在於成功救回生命，更重要的是讓更多人學會救人。未來將持續推廣急救教育，攜手更多民眾守護生命安全。

彰化縣消防局表示，鳳凰獎是消防與義消人員的最高榮譽，黃郁珊榮獲「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第1名，相當不容易，無獨有偶，彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏也榮獲台灣急診醫學會「115年十大傑出救護技術員」第1名，展現彰化縣精進緊急救護及深耕全民急救教育的成果。

彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊（右）獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消，獲縣長王惠美在主管會報中表提。圖／消防局提供

彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。圖／消防局提供