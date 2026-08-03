快訊

美日聯手拉抬日圓！兌台幣漲近5% 專家曝最佳換匯時機

桌球／找到了！「學姊」鄭怡靜尋回行李 感謝網友幫忙

母親病逝昔日家醜再掀！侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

3寶媽義消黃郁珊兼顧家庭及工作 榮獲鳳凰獎救護志工楷模全國第一

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。圖／消防局提供
彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。圖／消防局提供

在印刷廠擔任行政工作的三寶媽黃郁珊，平日兼顧工作與家庭，也是彰化縣鹿港義消分隊年資20年的隊員，長年投入救護工作，積極推廣CPR與AED急救教育，近日榮獲消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第1名，成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。

彰化縣長王惠美最近在主管會報中公開表揚黃郁珊，肯定她20年來在家庭、工作與志工服務間取得平衡，始終堅守救護崗位，展現義消無私奉獻精神。王惠美表示，希望藉由黃郁珊的事蹟，鼓勵更多民眾投入志願服務，學習CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟電擊去顫器）等急救技能，共同打造「人人會CPR、處處能救命」的安心城市。

黃郁珊表示，自幼受父母影響，服務助人的觀念深植心中。20年前，因緣際會加入鹿港義消，投入救災救護工作，陸續取得基本救命術（BLS）、初級及中級救護技術員（EMT-1、EMT-2）資格，也完成義消基礎搜救及火災搶救等專業訓練，不斷提升救護與災害應變能力。

她印象最深刻的是2年前執行一件到院前心肺功能停止（OHCA）救護案件，抵達現場時，熱心民眾已先為患者實施CPR，爭取寶貴黃金救援時間。救護人員隨即接手持續施作CPR，並使用AED急救，最終成功挽回患者生命。這次經驗讓她深刻體會全民急救教育的重要，也更加投入CPR與AED推廣，希望急救觀念能深入校園、社區及職場，讓更多人在關鍵時刻勇敢伸出援手。

身為3個孩子的母親，黃郁珊表示，家人的支持是她持續投入救護工作的最大力量，鹿港義消分隊學長姐多年來的經驗傳承，也讓她累積豐富實務能力。她認為，救護工作的價值不僅在於成功救回生命，更重要的是讓更多人學會救人。未來將持續推廣急救教育，攜手更多民眾守護生命安全。

彰化縣消防局表示，鳳凰獎是消防與義消人員的最高榮譽，黃郁珊榮獲「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第1名，相當不容易，無獨有偶，彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員林建宏也榮獲台灣急診醫學會「115年十大傑出救護技術員」第1名，展現彰化縣精進緊急救護及深耕全民急救教育的成果。

彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊（右）獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消，獲縣長王惠美在主管會報中表提。圖／消防局提供
彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊（右）獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消，獲縣長王惠美在主管會報中表提。圖／消防局提供

彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。圖／消防局提供
彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。圖／消防局提供

彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。圖／消防局提供
彰化縣消防局鹿港義消分隊隊員黃郁珊獲得內政部消防署「115年鳳凰獎救護志工楷模」全國第一名榮譽，並成為彰化縣首位獲此殊榮的義消。圖／消防局提供

黃郁 寶媽 志工

延伸閱讀

全台第二位獲師鐸獎護理師！15年校護鍾健琅 機警護學生

彰化28校校長異動11人退休 教育處長蔡金田卸任返暨大執教

永遠的校長！43年教育路陪孩子築夢 旗津國中校長黃火炎退休

日本熊本強震…醫師公會全聯會捐1000萬日圓 協助當地重建

相關新聞

白海豚颱風持續向西5天後路徑分歧 暴風範圍侵襲北部海面及陸地機率曝

白海豚颱風動向受關注，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱；未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近。

TD15未升級成鯨魚颱風就掛了 粉專：白海豚颱風父親節最靠近台灣

原本位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD15，預估昨天深夜到今晨將發展為鯨魚颱風，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD15過去以時速10公里向北北西移動，因受地形影響，擾動強度快速減弱，連颱風都還來不及蛻變，就進入死亡。

AI智慧照護…手表像數位保全 獨居長者跌倒秒通報

超高齡社會來臨，如何讓獨居長者獲得即時且持續的照顧，成為一大挑戰。屏東縣潮州鎮三星社區推廣ＡＩ智慧照護系統，讓獨居長者配戴智慧防跌手表，實施五年來服務人數眾多，共十八人次跌倒時及時獲救，有如身邊多了一個數位保全。

停打瘦瘦針體重卻反彈？ 營養師：均衡飲食、規律運動才是關鍵

台灣近年掀起「瘦瘦針」減重風潮，不少民眾成功甩肉，但許多使用者也擔心停藥後體重反彈，台南市立醫院營養師林孟萱表示，瘦瘦針並非減重一勞永逸，減重期間應補足蛋白質、維持肌肉量，並建立均衡飲食及規律運動習慣，才能降低停藥後體重反彈的機率。

白海豚持續逼近 高溫上看36度 醫：烈日曝曬小心「光害性角膜炎」

中颱「白海豚」持續逼近，全台各地高溫炎熱，氣象署提醒雙北等10縣市防攝氏36度高溫，未來幾天慎防高溫發生的機率。衛福部也公布熱傷害就診統計人次數，今年7月總計804人次，遠遠超過去年7月的683人次，且周末二天也累計35人次，民眾要注意防曬、多補充水，減少非必要的戶外活動、勞動及運動。

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

近期，多位名人突發心肌梗塞、猝死事件，8點檔演員王凱本月26日被發現於北市租屋處猝逝，不少民眾感到震驚跟惋惜，也開始擔心，「猝死真的毫無徵兆嗎？」頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，猝死並非一種疾病，而是一種急性的死亡事件，其中以心因性猝死最為常見，主要與心肌梗塞、嚴重心律不整等心血管疾病有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。