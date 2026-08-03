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白海豚5天後路徑分歧 暴風範圍侵襲北部海陸機率曝

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鯨魚颱風未生成就掛了！粉專：白海豚颱風父親節最靠近台灣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白海豚颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站
白海豚颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站

原本位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD15，預估昨天深夜到今晨將發展為鯨魚颱風，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD15過去以時速10公里向北北西移動，因受地形影響，擾動強度快速減弱，連颱風都還來不及蛻變，就進入死亡。

「林老師氣象站」指出，熱帶擾動或颱風上了陸地，結構常會因而被破壞，水氣供輸也會因此而中斷，導致颱風強度減弱或消散，TD15就是如此。至於減弱為中颱的白海豚父親節最靠近台灣

中央氣象署指出，白海豚昨天下午2時減弱成中颱，但暴風半徑仍維持320公里，未來3至5天將朝西北西轉西方向移動，周五通過琉球群島，預估周六、周日最接近台灣，屆時不排除發布海上颱風警報，但強度、路徑、速度等變化仍有不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

白海豚 父親節 鯨魚 颱風 台灣 氣象資訊

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