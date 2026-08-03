白海豚颱風持續向西5天後路徑分歧 暴風範圍侵襲北部海面及陸地機率曝

白海豚颱風動向受關注，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱；未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近。

吳德榮指出，最新(2日20時)歐洲(ECMWF )模式系集模擬顯示，白海豚颱風5天之後各別模擬路徑如麻花一般、分散度也加大。未來10天暴風範圍侵襲機率圖則顯示，系集平均路徑通過東海南部、再登陸浙江，暴風範圍侵襲機率在東海南部約為50%，台灣北部海面的機率約在40%，陸地的機率約在20%。白海豚5天之後最新模擬顯示，路徑不確定性加大，但為大型中颱，又在門口調整，應密切觀察。

最近天氣，吳德榮說，今、明兩天太平洋高壓影響，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，都要注意防曬、防中暑，午後中南部山區偶有局部陣雨。今日全台最高氣溫約可達38度，各地氣溫如下：北部24至38度、中部24至36度、南部24至37度及東部22至36度。

吳德榮指出，周三、四台灣附近轉東北風，迎風面的北海岸、北部山區偶有局部短暫雨、午後山區有局部雷陣雨、影響部分平地。周五至下周日(7至9日)白海豚颱風環流通過北部海面、進入大陸；受其外圍掠過，周五北台轉有局部短暫陣雨，周六、下周日西半部有局部陣雨，北部、東半部因過山沉降，氣溫偏高，各地風力增強。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一至周三(10至12日)颱風遠離、台灣轉西南風，迎風面西南部有局部短暫陣雨，其他各地多雲時晴，但大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。