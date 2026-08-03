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「苦難是化了妝的祝福」徐進良睽違半世紀辦畫展 揭黃君璧惜才秘辛

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
資深電影人徐進良的畫作色彩濃烈而鮮豔，但他其實是色盲，用畫筆塗抹與眾不同的色彩。記者陳宛茜／攝影
資深電影人徐進良的畫作色彩濃烈而鮮豔，但他其實是色盲，用畫筆塗抹與眾不同的色彩。記者陳宛茜／攝影

資深電影人徐進良畫作色彩濃烈而鮮豔。「我其實是色盲。」他淡淡說起半世紀前鮮為人知的「作弊」秘辛。美術系學生必須通過色盲測驗，他考師大藝術系時，前輩畫家李石樵教他死背兩套色盲量表，他成功通過。而早年師大規定學生不能有身體缺陷，因為必須為人師表。小兒麻痺的他為此求見系主任水墨大師黃君璧，黃君璧惜才網開一面。回首前半生，徐進良認為「苦難是化了妝的祝福」，而他用藝術實踐對老天的承諾。

徐進良曾執導「拒絕聯考的小子」等數十部電影、製作「英雄世家」、「郵差總是來按鈴」等多部電視劇。但他其實是「被影視耽誤的畫家」—師大藝術系科班出身，還赴歐取得羅馬美術學院碩士。人生第二個畫展「量子糾纏與太極陰陽的超時空共振」上月於台北極美藝術畫廊登場，離他上次辦畫展，足足隔了50年的光陰。

徐進良的人生，比電影還戲劇性。他克服先天缺陷進入師大藝術系後，憑藝術才能在一家電影公司打工、擔任美術與宣傳工作，該公司資助他赴義留學、同時協助公司購買歐洲電影於亞洲發行。

完成留歐夢想後，命運又給了徐進良一個機會。義大利廣播電視公司支持他完成藝術電影「大寂之劍」，首次拍片便入圍1971年第32屆威尼斯影展。

「威尼斯影展上午安排放映我的片，下午排黑澤明。」徐進良說起這段經歷眼神發亮，黑澤明是當時徐進良的精神偶像。沒想到上映前夕，威尼斯影展受中共的壓力臨時取消放映「大寂之劍」，引發兩岸政治風波、轟動國際。徐進良「一片成名」，從此轉進電影界。

這也解釋了，為什麼徐進良的電影裡大膽啟用許多「畫家演員」。在電影「拒絕聯考的小子」，徐進良以美髯聞名的「荷花大師」張杰當校長。此外，他找席德進演電影「香火」裡的游擊隊長、邀吳炫三演「沒卵頭家」的澎湖漁夫。「我找畫家老友演戲，都是因為他們的外型與劇情人物相仿。」徐進良回憶，張杰「長鬍鬚、溫和」，而席德進是「大眼睛的男子漢」，吳炫三「說話有泥土魅力」。徐進良發揮畫家的銳眼，為台灣電影添了許多獨特的臉孔。

近年徐進良專注於藝術創作，畫作除了色調濃烈，還洋溢平面藝術少見的動感與戲劇性。畫作「真實的背後」，對著畫廊內部的一面是全白、對著街道的一面卻流溢多變的色彩。「梵谷也被認為是色盲。」徐進良說，與眾不同的眼睛讓他看見與眾不同的世界，用畫筆揮灑與眾不同的色彩。

「美術和影視的關係，就像量子糾纏和太極陰陽；兩者無論相隔多遠，都存在某種神祕的關聯。」徐進良如此看待生命中，影視與美術創作的糾纏。人生如果重來，想當電影導演還是畫家？徐進良想了很久沒給答案，只說：「回顧一生，領悟最深的是『天命』，唯一要做的是『做自己』」。

人生第二個畫展「量子糾纏與太極陰陽的超時空共振」7月於台北極美藝術畫廊登場，離徐進良上次辦個人畫展，足足隔了50年的光陰。記者陳宛茜／攝影
人生第二個畫展「量子糾纏與太極陰陽的超時空共振」7月於台北極美藝術畫廊登場，離徐進良上次辦個人畫展，足足隔了50年的光陰。記者陳宛茜／攝影

資深電影人徐進良的畫作色彩濃烈而鮮豔，但他其實是色盲，用畫筆塗抹與眾不同的色彩。記者陳宛茜／攝影
資深電影人徐進良的畫作色彩濃烈而鮮豔，但他其實是色盲，用畫筆塗抹與眾不同的色彩。記者陳宛茜／攝影

師大 電影 學生

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