聽新聞
0:00 / 0:00
「維也納美泉宮管弦樂團」12月登台 早鳥優惠
不用飛往歐洲，也能感受最道地的維也納宮廷音樂會！來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團），將於今年十二月六日首度登上國家音樂廳，帶來原汁原味的維也納宮廷音樂盛宴。
樂團成立於一九九七年，長年於世界文化遺產美泉宮橘園演出，並巡演日本、德國、瑞典、捷克等國。本次演出精選莫札特「費加洛婚禮」序曲、海頓「時鐘」交響曲，以及小約翰．史特勞斯「春之聲」「藍色多瑙河」等經典名作，從維也納古典樂派的深厚底蘊到史特勞斯家族流傳百年的圓舞曲傳統，帶領觀眾穿越時空，體驗最具代表性的維也納音樂文化。
八月三日中午十二點到八月廿日，udn售票網限時推出早鳥優惠，最低八五折起。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。