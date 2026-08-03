聽新聞
0:00 / 0:00

「維也納美泉宮管弦樂團」12月登台 早鳥優惠

聯合報／ 本報訊

不用飛往歐洲，也能感受最道地的維也納宮廷音樂會！來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團），將於今年十二月六日首度登上國家音樂廳，帶來原汁原味的維也納宮廷音樂盛宴。

樂團成立於一九九七年，長年於世界文化遺產美泉宮橘園演出，並巡演日本、德國、瑞典、捷克等國。本次演出精選莫札特「費加洛婚禮」序曲、海頓「時鐘」交響曲，以及小約翰．史特勞斯「春之聲」「藍色多瑙河」等經典名作，從維也納古典樂派的深厚底蘊到史特勞斯家族流傳百年的圓舞曲傳統，帶領觀眾穿越時空，體驗最具代表性的維也納音樂文化。

八月三日中午十二點到八月廿日，udn售票網限時推出早鳥優惠，最低八五折起。

維也納 樂團 音樂會

延伸閱讀

NSYO國家青年交響樂團福岡演出 用熱情創作音樂

敦化國中、梅哲愛樂青少年管弦樂團 分獲布拉格國際音樂節大獎

2026NTSO國際青少年管弦樂營 錄取率約3成

集結五大經典過桶酒款！百富中秋攜手倪傳婧 打造四季藝術限量禮盒

相關新聞

花蓮金針花季8日開跑 新北三鶯客家觀光啟動

暑假是國旅旺季，花蓮金針花季八月八日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山分別保留四○及卅五公頃金針花供觀賞，赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作；六十石山預計八月中旬迎來最佳花期。

健康你我他／太嗨不慎扭傷腳 幸好團員有醫師

春節年假全家到紐西蘭旅遊，第四天到南島的農場，沒想到我的腳翻船了，腫得像麵龜。起因是我一看到滿坑滿谷牛羊，恨不得飛奔過去，眼前只有可愛的羊群，沒注意到腳下地勢，跌個狗吃屎，當下覺得痛不欲生。

視野變窄沒感覺 青光眼也可能眼壓正常

50多歲王先生有著兩高，高血壓及高度近視，但他規律服藥，天天測量血壓。

健康主題館／早上起床脖子卡卡 黃金5分鐘舒緩手機頸

現代人手機不離身、長時間盯著電腦，肩頸痠痛幾乎成了全民文明病。不少人一早醒來就覺得脖子僵硬、轉頭困難，上班久坐肩頸痠痛，甚至伴隨頭痛、頭暈、眼睛疲勞等不適。中醫師曾雴瑜提醒，這些都是典型「手機頸」警訊，若長期忽視，容易造成慢性疼痛，還可能壓迫神經，影響睡眠與工作效率。

健康名人堂／看不見的護理價值 是健保制度最大盲點

全民健保打造舉世稱羨的醫療制度，但醫療需求持續增加、超高齡社會來臨，如果沒有足夠的護理人力，再好的健保制度，也難以永續。護理師是距離病人最近、陪伴病人最久，更是醫療團隊中不可或缺的核心專業，這份攸關生命的專業，在健保制度中卻始終未獲與其價值相稱的定位。

長者防詐騙 AI能當全天候隱形保鑣

據統計，二○二五年底全台年逾六十五歲者高達四六七萬人，單人獨居老人住宅達六十七點七萬戶，成為詐騙與財務剝削等高風險族群，亞洲大學社會工作學系教授黃松林表示，除了警方或社工，另需結合ＡＩ科技、金融信託與社區互助網絡，才能打造出守護長者的安全網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。