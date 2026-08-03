「維也納美泉宮管弦樂團」12月登台 早鳥優惠

不用飛往歐洲，也能感受最道地的維也納宮廷音樂會！來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團），將於今年十二月六日首度登上國家音樂廳，帶來原汁原味的維也納宮廷音樂盛宴。

樂團成立於一九九七年，長年於世界文化遺產美泉宮橘園演出，並巡演日本、德國、瑞典、捷克等國。本次演出精選莫札特「費加洛婚禮」序曲、海頓「時鐘」交響曲，以及小約翰．史特勞斯「春之聲」「藍色多瑙河」等經典名作，從維也納古典樂派的深厚底蘊到史特勞斯家族流傳百年的圓舞曲傳統，帶領觀眾穿越時空，體驗最具代表性的維也納音樂文化。

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