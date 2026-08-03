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讀者雜誌 解讀李商隱「錦瑟」
「錦瑟」是唐朝大詩人李商隱的名作，那句「此情可待成追憶，只是當時已惘然」流傳千年不墜。作者從李商隱曲折的一生，分析寫出「錦瑟」的背景緣由，讓人喟嘆不已。
「漢朝的環境保護法」，東漢王莾雖留下負面的歷史評價，但在上任之初下詔的「懸泉置」被形容是二千年前的環保法，從保護林木與保護動物，學到與自然和諧相處的生活方式，中國也在千年不斷的諄諄教誨中，讓環境保護得到傳承。
「地球生存指南」述說地球的生態正被人類逐一破壞。文中還舉地球最古老的生物鱟與蟑螂，以反諷的口吻指，要在地球生存下來的生物，得活得別太挑剔，不過度消耗自己，懂得如何保命，能適應不同環境，以及遠離人類。
「讀者」雜誌摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本八十元。函附廿元回郵，免費試閱「讀者」精選期刊一本，二○二五年合訂本優惠中，諮詢電話：02-27028599。
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