聽新聞
0:00 / 0:00

讀者雜誌 解讀李商隱「錦瑟」

聯合報／ 台北訊
「讀者」雜誌8月號封面。圖／讀者雜誌提供
「讀者」雜誌8月號封面。圖／讀者雜誌提供

「錦瑟」是唐朝大詩人李商隱的名作，那句「此情可待成追憶，只是當時已惘然」流傳千年不墜。作者從李商隱曲折的一生，分析寫出「錦瑟」的背景緣由，讓人喟嘆不已。

「漢朝的環境保護法」，東漢王莾雖留下負面的歷史評價，但在上任之初下詔的「懸泉置」被形容是二千年前的環保法，從保護林木與保護動物，學到與自然和諧相處的生活方式，中國也在千年不斷的諄諄教誨中，讓環境保護得到傳承。

「地球生存指南」述說地球的生態正被人類逐一破壞。文中還舉地球最古老的生物鱟與蟑螂，以反諷的口吻指，要在地球生存下來的生物，得活得別太挑剔，不過度消耗自己，懂得如何保命，能適應不同環境，以及遠離人類。

讀者雜誌摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本八十元。函附廿元回郵，免費試閱「讀者」精選期刊一本，二○二五年合訂本優惠中，諮詢電話：02-27028599。

雜誌 讀者 詩人

延伸閱讀

【副刊學：在文字硝煙中，真理越辯越明？！】王柄富／張愛玲算不算台灣作家？1999年「台灣文學經典」論戰回顧

詹文男／AI愈聰明 地球愈吃不消

免費電子書毀書市？文化部推電子書計次3年 報告揭密：反成行銷利器

《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》⋯東野圭吾十大熱門作品揭曉

相關新聞

花蓮金針花季8日開跑 新北三鶯客家觀光啟動

暑假是國旅旺季，花蓮金針花季八月八日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山分別保留四○及卅五公頃金針花供觀賞，赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作；六十石山預計八月中旬迎來最佳花期。

健康你我他／太嗨不慎扭傷腳 幸好團員有醫師

春節年假全家到紐西蘭旅遊，第四天到南島的農場，沒想到我的腳翻船了，腫得像麵龜。起因是我一看到滿坑滿谷牛羊，恨不得飛奔過去，眼前只有可愛的羊群，沒注意到腳下地勢，跌個狗吃屎，當下覺得痛不欲生。

視野變窄沒感覺 青光眼也可能眼壓正常

50多歲王先生有著兩高，高血壓及高度近視，但他規律服藥，天天測量血壓。

健康主題館／早上起床脖子卡卡 黃金5分鐘舒緩手機頸

現代人手機不離身、長時間盯著電腦，肩頸痠痛幾乎成了全民文明病。不少人一早醒來就覺得脖子僵硬、轉頭困難，上班久坐肩頸痠痛，甚至伴隨頭痛、頭暈、眼睛疲勞等不適。中醫師曾雴瑜提醒，這些都是典型「手機頸」警訊，若長期忽視，容易造成慢性疼痛，還可能壓迫神經，影響睡眠與工作效率。

健康名人堂／看不見的護理價值 是健保制度最大盲點

全民健保打造舉世稱羨的醫療制度，但醫療需求持續增加、超高齡社會來臨，如果沒有足夠的護理人力，再好的健保制度，也難以永續。護理師是距離病人最近、陪伴病人最久，更是醫療團隊中不可或缺的核心專業，這份攸關生命的專業，在健保制度中卻始終未獲與其價值相稱的定位。

長者防詐騙 AI能當全天候隱形保鑣

據統計，二○二五年底全台年逾六十五歲者高達四六七萬人，單人獨居老人住宅達六十七點七萬戶，成為詐騙與財務剝削等高風險族群，亞洲大學社會工作學系教授黃松林表示，除了警方或社工，另需結合ＡＩ科技、金融信託與社區互助網絡，才能打造出守護長者的安全網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。