電影人徐進良辦畫展 自揭「作弊」往事

資深電影人徐進良曾執導「拒絕聯考的小子」等數十部電影，製作「郵差總是來按鈴」等多部電視劇，但他可說是被影視耽誤的畫家，師大藝術系科班出身，還取得羅馬美術學院碩士。他的畫作色彩濃烈而鮮豔，「我其實是色盲。」他淡淡說起鮮為人知的「作弊」秘辛。

美術系學生必須通過色盲測驗，他考師大藝術系時，前輩畫家李石樵教他死背兩套色盲量表，他成功通過。而早年師大規定學生不能有身體缺陷，小兒麻痺的他為此求見系主任黃君璧，黃君璧惜才網開一面。

他克服先天缺陷進入師大藝術系後，在一家電影公司打工，該公司資助他赴義留學、同時協助公司購買歐洲電影於亞洲發行。完成留歐夢想後，命運又給了他一個機會。義大利廣播電視公司支持他完成藝術電影「大寂之劍」，入圍第卅二屆威尼斯影展。

「威尼斯影展上午排放我的片，下午排黑澤明。」沒想到上映前夕，主辦單位受到中共壓力臨時取消放映，引發兩岸政治風波。徐進良「一片成名」，從此轉進電影界。

藝術背景讓徐進良的電影出現許多「畫家演員」。他在電影「拒絕聯考的小子」邀以美髯聞名的「荷花大師」張杰當校長、找席德進演電影「香火」裡的游擊隊長、邀吳炫三演「沒卵頭家」的澎湖漁夫。「我找畫家老友演戲，都是因為他們的外型與劇情人物相仿」。徐進良發揮畫家的銳眼，也為台灣電影添了許多獨特的臉孔。

淡出影視界後徐進良專注於藝術創作，他生平第二個畫展「量子糾纏與太極陰陽的超時空共振」上月於台北極美藝術畫廊登場，離他上次辦畫展已有五十年的光景。回首前半生，徐進良認為苦難是化了妝的祝福，人生如果重來，想當導演還是畫家？他沒給答案，只說「回顧一生，領悟最深的是天命，唯一要做的是做自己」。