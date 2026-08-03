聽新聞
0:00 / 0:00

電影人徐進良辦畫展 自揭「作弊」往事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
執導「拒絕聯考的小子」、「無卵頭家」等數十部電影的資深電影人徐進良，是師大藝術系畢業，他的第二次個人畫展日前登場。記者陳宛茜／攝影
執導「拒絕聯考的小子」、「無卵頭家」等數十部電影的資深電影人徐進良，是師大藝術系畢業，他的第二次個人畫展日前登場。記者陳宛茜／攝影

資深電影人徐進良曾執導「拒絕聯考的小子」等數十部電影，製作「郵差總是來按鈴」等多部電視劇，但他可說是被影視耽誤的畫家師大藝術系科班出身，還取得羅馬美術學院碩士。他的畫作色彩濃烈而鮮豔，「我其實是色盲。」他淡淡說起鮮為人知的「作弊」秘辛。

美術系學生必須通過色盲測驗，他考師大藝術系時，前輩畫家李石樵教他死背兩套色盲量表，他成功通過。而早年師大規定學生不能有身體缺陷，小兒麻痺的他為此求見系主任黃君璧，黃君璧惜才網開一面。

他克服先天缺陷進入師大藝術系後，在一家電影公司打工，該公司資助他赴義留學、同時協助公司購買歐洲電影於亞洲發行。完成留歐夢想後，命運又給了他一個機會。義大利廣播電視公司支持他完成藝術電影「大寂之劍」，入圍第卅二屆威尼斯影展。

「威尼斯影展上午排放我的片，下午排黑澤明。」沒想到上映前夕，主辦單位受到中共壓力臨時取消放映，引發兩岸政治風波。徐進良「一片成名」，從此轉進電影界。

藝術背景讓徐進良的電影出現許多「畫家演員」。他在電影「拒絕聯考的小子」邀以美髯聞名的「荷花大師」張杰當校長、找席德進演電影「香火」裡的游擊隊長、邀吳炫三演「沒卵頭家」的澎湖漁夫。「我找畫家老友演戲，都是因為他們的外型與劇情人物相仿」。徐進良發揮畫家的銳眼，也為台灣電影添了許多獨特的臉孔。

淡出影視界後徐進良專注於藝術創作，他生平第二個畫展「量子糾纏與太極陰陽的超時空共振」上月於台北極美藝術畫廊登場，離他上次辦畫展已有五十年的光景。回首前半生，徐進良認為苦難是化了妝的祝福，人生如果重來，想當導演還是畫家？他沒給答案，只說「回顧一生，領悟最深的是天命，唯一要做的是做自己」。

畫家 師大 導演 電影

延伸閱讀

從「無名小子」到瓊瑤御用男主角！林瑞陽從「台灣第一小生」轉型成億萬商人

人生如戲！走過豪門婚姻的花系列女神：蔣黎麗

【書評 散文】凌性傑／最重要的是心

【重磅快評】徐佳青用第三人稱的獨旅出國報告露了什麼餡？

相關新聞

花蓮金針花季8日開跑 新北三鶯客家觀光啟動

暑假是國旅旺季，花蓮金針花季八月八日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山分別保留四○及卅五公頃金針花供觀賞，赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作；六十石山預計八月中旬迎來最佳花期。

健康你我他／太嗨不慎扭傷腳 幸好團員有醫師

春節年假全家到紐西蘭旅遊，第四天到南島的農場，沒想到我的腳翻船了，腫得像麵龜。起因是我一看到滿坑滿谷牛羊，恨不得飛奔過去，眼前只有可愛的羊群，沒注意到腳下地勢，跌個狗吃屎，當下覺得痛不欲生。

視野變窄沒感覺 青光眼也可能眼壓正常

50多歲王先生有著兩高，高血壓及高度近視，但他規律服藥，天天測量血壓。

健康主題館／早上起床脖子卡卡 黃金5分鐘舒緩手機頸

現代人手機不離身、長時間盯著電腦，肩頸痠痛幾乎成了全民文明病。不少人一早醒來就覺得脖子僵硬、轉頭困難，上班久坐肩頸痠痛，甚至伴隨頭痛、頭暈、眼睛疲勞等不適。中醫師曾雴瑜提醒，這些都是典型「手機頸」警訊，若長期忽視，容易造成慢性疼痛，還可能壓迫神經，影響睡眠與工作效率。

健康名人堂／看不見的護理價值 是健保制度最大盲點

全民健保打造舉世稱羨的醫療制度，但醫療需求持續增加、超高齡社會來臨，如果沒有足夠的護理人力，再好的健保制度，也難以永續。護理師是距離病人最近、陪伴病人最久，更是醫療團隊中不可或缺的核心專業，這份攸關生命的專業，在健保制度中卻始終未獲與其價值相稱的定位。

長者防詐騙 AI能當全天候隱形保鑣

據統計，二○二五年底全台年逾六十五歲者高達四六七萬人，單人獨居老人住宅達六十七點七萬戶，成為詐騙與財務剝削等高風險族群，亞洲大學社會工作學系教授黃松林表示，除了警方或社工，另需結合ＡＩ科技、金融信託與社區互助網絡，才能打造出守護長者的安全網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。