花蓮金針花季8日開跑 新北三鶯客家觀光啟動

暑假是國旅旺季，花蓮金針花季八月八日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山分別保留四○及卅五公頃金針花供觀賞，赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作；六十石山預計八月中旬迎來最佳花期。

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，花季將持續至十月十一日。赤科山與日本人氣插畫家「卡娜赫拉」聯名，以「金彩赤科山」為主題打造特色景點，粉紅兔兔將做成巨型氣球並換上仙子造型，搭配藍天與金黃色花毯成打卡亮點。

富里鄉農會總幹事張素華表示，六十石山金針花今年留花面積較去年增加五公頃，目前整體花開約一成，九六四驛站周邊及通往萬人山路段有約三成綻放。依往年經驗，六十石山八月中旬進入盛花期，花期約六○天。

另，新北捷運三鶯線正值試營運期，市長侯友宜昨宣布，以大型客家擂茶文化為意象打造的共融遊具開工，同步啟動為期一個月三鶯觀光活動。

新北客家局長劉冠吟說，三鶯觀光節從客家文化園區出發，結合美術館、陶博館、老街、北大生活圈及三峽農特產品。到客家文化園區不只看展覽、參與課程，也能透過特色遊具、環境教育及文化體驗親近客家。市府規畫「三鶯古早味老街線」、「三峽區北大商圈線」及「鶯歌區公車捷運串連線」三條探索路線，將文化推廣轉化為可參與的觀光行動。