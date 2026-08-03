聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮金針花季8日開跑 新北三鶯客家觀光啟動

聯合報／ 記者王思慧張策／連線報導
新北市長侯友宜（右三）、議員呂家愷（右二）、議員洪佳君（左二）、新北市客家局長劉冠吟（左三）昨出席新北三鶯觀光節慶開幕暨客家遊具開工典禮。圖／新北市客家局提供
新北市長侯友宜（右三）、議員呂家愷（右二）、議員洪佳君（左二）、新北市客家局長劉冠吟（左三）昨出席新北三鶯觀光節慶開幕暨客家遊具開工典禮。圖／新北市客家局提供

暑假是國旅旺季，花蓮金針花季八月八日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山分別保留四○及卅五公頃金針花供觀賞，赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作；六十石山預計八月中旬迎來最佳花期。

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，花季將持續至十月十一日。赤科山與日本人氣插畫家「卡娜赫拉」聯名，以「金彩赤科山」為主題打造特色景點，粉紅兔兔將做成巨型氣球並換上仙子造型，搭配藍天與金黃色花毯成打卡亮點。

富里鄉農會總幹事張素華表示，六十石山金針花今年留花面積較去年增加五公頃，目前整體花開約一成，九六四驛站周邊及通往萬人山路段有約三成綻放。依往年經驗，六十石山八月中旬進入盛花期，花期約六○天。

另，新北捷運三鶯線正值試營運期，市長侯友宜昨宣布，以大型客家擂茶文化為意象打造的共融遊具開工，同步啟動為期一個月三鶯觀光活動。

新北客家局長劉冠吟說，三鶯觀光節從客家文化園區出發，結合美術館、陶博館、老街、北大生活圈及三峽農特產品。到客家文化園區不只看展覽、參與課程，也能透過特色遊具、環境教育及文化體驗親近客家。市府規畫「三鶯古早味老街線」、「三峽區北大商圈線」及「鶯歌區公車捷運串連線」三條探索路線，將文化推廣轉化為可參與的觀光行動。

花蓮金針花季將於8月8日登場，玉里鎮赤科山保留40公頃金針花供遊客觀賞。圖／玉溪農會提供
花蓮金針花季將於8月8日登場，玉里鎮赤科山保留40公頃金針花供遊客觀賞。圖／玉溪農會提供

花季 客家 觀光

延伸閱讀

花蓮金針花季開跑倒數 赤科山再次攜手卡娜赫拉、富里三寶陪賞花

八里沙雕展攜手San-X登場 拉拉熊、角落小夥伴打造雙水岸慶典

空拍看台灣／巨型鯨魚風箏升空 旗津風箏節將海底世界搬上天空

歐酷酒店啟動「城市舞台．點亮之夜」 打造台中最有故事的文旅品牌

相關新聞

花蓮金針花季8日開跑 新北三鶯客家觀光啟動

暑假是國旅旺季，花蓮金針花季八月八日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山分別保留四○及卅五公頃金針花供觀賞，赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作；六十石山預計八月中旬迎來最佳花期。

健康你我他／太嗨不慎扭傷腳 幸好團員有醫師

春節年假全家到紐西蘭旅遊，第四天到南島的農場，沒想到我的腳翻船了，腫得像麵龜。起因是我一看到滿坑滿谷牛羊，恨不得飛奔過去，眼前只有可愛的羊群，沒注意到腳下地勢，跌個狗吃屎，當下覺得痛不欲生。

視野變窄沒感覺 青光眼也可能眼壓正常

50多歲王先生有著兩高，高血壓及高度近視，但他規律服藥，天天測量血壓。

健康主題館／早上起床脖子卡卡 黃金5分鐘舒緩手機頸

現代人手機不離身、長時間盯著電腦，肩頸痠痛幾乎成了全民文明病。不少人一早醒來就覺得脖子僵硬、轉頭困難，上班久坐肩頸痠痛，甚至伴隨頭痛、頭暈、眼睛疲勞等不適。中醫師曾雴瑜提醒，這些都是典型「手機頸」警訊，若長期忽視，容易造成慢性疼痛，還可能壓迫神經，影響睡眠與工作效率。

健康名人堂／看不見的護理價值 是健保制度最大盲點

全民健保打造舉世稱羨的醫療制度，但醫療需求持續增加、超高齡社會來臨，如果沒有足夠的護理人力，再好的健保制度，也難以永續。護理師是距離病人最近、陪伴病人最久，更是醫療團隊中不可或缺的核心專業，這份攸關生命的專業，在健保制度中卻始終未獲與其價值相稱的定位。

長者防詐騙 AI能當全天候隱形保鑣

據統計，二○二五年底全台年逾六十五歲者高達四六七萬人，單人獨居老人住宅達六十七點七萬戶，成為詐騙與財務剝削等高風險族群，亞洲大學社會工作學系教授黃松林表示，除了警方或社工，另需結合ＡＩ科技、金融信託與社區互助網絡，才能打造出守護長者的安全網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。