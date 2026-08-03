聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮金針花季8日開跑 新北三鶯客家觀光啟動
暑假是國旅旺季，花蓮金針花季八月八日登場，玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山分別保留四○及卅五公頃金針花供觀賞，赤科山第四度與日本知名插畫角色「卡娜赫拉」合作；六十石山預計八月中旬迎來最佳花期。
玉溪農會總幹事蔡宗翰說，花季將持續至十月十一日。赤科山與日本人氣插畫家「卡娜赫拉」聯名，以「金彩赤科山」為主題打造特色景點，粉紅兔兔將做成巨型氣球並換上仙子造型，搭配藍天與金黃色花毯成打卡亮點。
富里鄉農會總幹事張素華表示，六十石山金針花今年留花面積較去年增加五公頃，目前整體花開約一成，九六四驛站周邊及通往萬人山路段有約三成綻放。依往年經驗，六十石山八月中旬進入盛花期，花期約六○天。
另，新北捷運三鶯線正值試營運期，市長侯友宜昨宣布，以大型客家擂茶文化為意象打造的共融遊具開工，同步啟動為期一個月三鶯觀光活動。
新北客家局長劉冠吟說，三鶯觀光節從客家文化園區出發，結合美術館、陶博館、老街、北大生活圈及三峽農特產品。到客家文化園區不只看展覽、參與課程，也能透過特色遊具、環境教育及文化體驗親近客家。市府規畫「三鶯古早味老街線」、「三峽區北大商圈線」及「鶯歌區公車捷運串連線」三條探索路線，將文化推廣轉化為可參與的觀光行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。