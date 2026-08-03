蛋價維持46元 漲不漲看本周買氣

由於天氣熱、換羽等諸多因素，導致夏季雞蛋供應吃緊，七月雞蛋批發價從每斤四十一元漲到四十六元，台北市蛋商公會表示，本周蛋價維持上周水準，即批發價每斤四十六元，產地價每斤卅六點五元，是否調漲，則看這周市場買氣而定。

日前本報報導北部陸續傳缺蛋，其中紅殼蛋缺口尤其明顯，導致部分盤商只好加價調貨。蛋農指出，不只紅殼蛋，白殼蛋也開始供應不足，不少盤商加價搶蛋，市場雞蛋調度價格從每箱五三○元漲至七三○元，紅殼蛋更傳每箱破千元，來到前年蛋荒時水準。

上周雞蛋批發價漲到每斤四十六元，產地價每斤卅六點五元。農業部解釋，農民近期進行換羽及自然淘汰，現階段處於雞群調整與新雞陸續投入生產的過渡期，短期內規格蛋供應略有波動，但並非規模性短缺。

昨天傳統市場湧入買蛋人潮，一箱箱的蛋很快被清空，老闆不斷解釋缺蛋原因，還請老顧客體諒。台北市蛋商公會理事長林天來說，由於上周蛋價才調漲，是否調整將看接下來這周市場買氣，還要持續觀察，因此產地價目前維持每斤卅六點五元，批發價每斤四十六元。