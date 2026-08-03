觀光研訓院業務重疊 觀光署喊互補

交通部觀光署與民間耗資五千萬成立台灣觀光研訓院，日前掛牌，外界質疑疊床架屋，審計部總決算審核報告即指出，該單位與觀光署既有業務尚待明確畫分。觀光署則表示，雙方在政策及研發功能上互補，未來將強化訓練成效追蹤機制。

台灣觀光研訓院日前正式揭牌，行政院長卓榮泰致詞時表示，盼研訓院成為下個工研院，如同打造台積電，再創下個台灣之光。

不過，審計部最新總決算審核報告顯示，觀光研訓院四大核心業務為辦理觀光政策調研、國際合作鏈結、產業地方策進及人才培育認證，這與觀光署既有業務單位及相關人才培育機構間的功能分工、制度定位及資源整合方式有所重疊，尚待明確畫分。

審計部指出，觀光署為推動觀光產業永續發展，二○二一至二○二五年於觀光發展基金編列五六五○萬元，辦理觀光產業從業人員國內訓練及選送國外研習等。但現行制度偏重短期培訓課程，未建立結訓學員長期追蹤機制，無法掌握學員培訓後是否持續留任觀光產業，也難評估培訓內容對職涯發展及產業實務應用的實際影響。

觀光署表示，觀光研訓院為國家觀光智庫，核心職能聚焦於研擬前瞻性、跨部會的整體觀光政策，透過國際調研與交流合作，提升台灣整體觀光環境；至於觀光署作為中央主管機關，偏重法規監管及法定權責推動，雙方屬政策指導與智庫研發核心功能互補。

觀光署強調，將依照審計部建議，強化訓練成效追蹤機制，執行後續計畫時，調查前一年度受訓學員協助企業轉型的具體作為，例如協助旅館取得綠建築標章，或推動旅行社強化生態旅遊供應鏈等，以掌握培訓課程對產業實務應用及企業轉型的實際影響。