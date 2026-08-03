減重趨勢 醫：瘦瘦針停藥 復胖是必然

愈來愈多民眾透過「瘦瘦針」減重，台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔表示，瘦瘦針需長期用藥，若打了五個月，減重效果有限，建議持續施打，並改善生活型態。此外，停藥後復胖是必然趨勢，患者應與醫師充分討論停藥時機。

家庭醫學醫學會昨召開一一五年度學術研討會，張皓翔以「肥胖藥物治療的新進展」發表演講。他表示，「瘦瘦針」上市已好幾年，民眾一開始關注減重效果，最近則朝向什麽時候可以停藥，以及停藥後復胖應如何解決等問題。

張皓翔提醒，使用「瘦瘦針」減重前，務必接受醫師評估，瞭解副作用、停藥後復胖等問題，開始用藥後，患者應紀錄每日進食量、體重，觀察進食量與體重間的變化，了解在何種進食量下，體重可以維持在什麼程度，做為未來停藥的參考依據。

張皓翔強調，瘦瘦針如用於減重，需長期使用，若施打五個月，效果仍不佳時，建議持續施打，但應進一步改善生活型態，平均來看，使用二至三年，減重效果明顯，對於健康、經濟等影響，則需更多研究，才能了解真實狀況。

至於瘦瘦針副作用，最常見為噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等，主因在於此藥物延緩胃排空。部分患者可能出現心悸、心跳加快，因嘔吐腹瀉導致脫水，影響腎臟功能，腎功能不佳者需謹慎用藥。再者，甲狀腺髓質癌病史或家族史者，以及罹患多發性內分泌腫瘤症候群第二型患者均不可施打「瘦瘦針」。

台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵表示，肥胖成因眾多，包括基因、環境、生活及飲食習慣等因素，多利用等減重藥物，依臨床研究顯示，「瘦瘦針」確實可以有效減重，改善生活品質，但瘦下來後，應搭配正確飲食，養成運動習慣，才能避免復胖。