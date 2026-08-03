長者防詐騙 AI能當全天候隱形保鑣

據統計，二○二五年底全台年逾六十五歲者高達四六七萬人，單人獨居老人住宅達六十七點七萬戶，成為詐騙與財務剝削等高風險族群，亞洲大學社會工作學系教授黃松林表示，除了警方或社工，另需結合ＡＩ科技、金融信託與社區互助網絡，才能打造出守護長者的安全網。

黃松林表示，年輕族群雖較常受騙，但多屬低金額詐騙，高齡者雖受騙比例不高，卻一失足成千古恨，一次就可能損失畢生積蓄。尤其「假投資」、「假檢警」等詐騙手法，利用長者對權威、專業的信任，及針對父母希望增加退休收入、不想成為子女負擔等心理弱點下手。

更讓人擔憂的是來自家庭內部的財務剝削，統計老人保護案件，超過半數施暴者是子女或孫子女。黃松林指出，常見長者退休金、存款，甚至政府老年年金，遭不肖晚輩挪用，卻老人家卻因擔心家庭失和、害怕遭報復，選擇隱忍不說。

曾有長者遭子女毆打，被送至急診，醫院通報後社工介入，不料，長者回家後反而面臨更大的壓力與威脅。黃松林強調，許多老人並非不知道自己受害，而是擔心失去依靠、不敢求助，導致外界難以及時發現危機。

「科技可以成為長者全天候隱形保鑣。」黃松林說，透過智慧手錶、居家感測設備可以偵測長輩作息與活動量，一旦出現異常變化，如長者跌倒或被打，系統即發出警訊。未來結合ＡＩ分析通訊紀錄、異常驗證簡訊或轉帳行為，還可降低遭詐風險。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，智慧照護系統可透過感測設備即時偵測跌倒、長時間未活動或其他異常狀況，在數分鐘內自動串聯救護、社福及照顧網絡，啟動關懷與救援，大幅縮短發現異常的時間，為獨居長者的重要安全防線。

中華民國信託業商業同業公會秘書長林志吉指出，獨居老人愈來愈多，財產安全已成高齡照護不可忽視的一環。部分長者於失智失能後財產遭侵占或詐騙集團鎖定，晚景淒涼。呼籲高齡者透過信託機制來保護財產，信託財產具有法律上的獨立性，即使遭遇詐騙或家庭成員覬覦，仍可透過專款專用機制，維持長者生活保障。