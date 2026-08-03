智慧照護 手表像保全 獨老跌倒秒通報

超高齡社會來臨，如何讓獨居長者獲得即時且持續的照顧，成為一大挑戰。屏東縣潮州鎮三星社區推廣ＡＩ智慧照護系統，讓獨居長者配戴智慧防跌手表，實施五年來服務人數眾多，共十八人次跌倒時及時獲救，有如身邊多了一個數位保全。

屏東縣潮州鎮三星社區發展協會總幹事張淞貿表示，該社區歷經五年打造ＡＩ智慧照護系統，從健康監測、防跌預警、送餐關懷、情感陪伴，導入人工智慧，以科技補足照護缺口。

「科技不是取代關懷，而是讓關懷更即時、精準、有溫度。」張淞貿說，ＡＩ可以視為社區照護的重要工具，從該社區發展經驗來看，可建構出健康管理、運動促進、訪視關懷、安全守護、送餐服務及情感陪伴等六大智慧照護面向，達到智慧安老模式。

張淞貿表示，最早導入的是具備跌倒偵測、即時通話、ＧＰＳ定位及健康監測等功能的智慧防跌手表，一旦長輩跌倒或發生意外，系統立即發出警示，並提供定位資訊，讓家屬、社區志工及相關單位迅速掌握位置，即時前往協助，大幅縮短救援時間，降低意外風險。實施五年來，服務人數眾多，共有十八人次獲得救援，避免發生憾事。

運動數據推播至手機，讓長者與家屬都能掌握體能狀況。圖／三星社區發展協會提供

三星社區另設置ＡＩ智慧照護站，整合血壓、血氧、血糖、體脂、體溫及體重等六項生理量測數據，資料自動上傳雲端平台，提供長期健康追蹤分析。一名阿嬤到社區測量血壓時數值異常，在外地工作的女兒手機立即接獲通知，緊急致電關心母親，提醒就醫。張淞貿表示，人性化警示設計，不僅提升效率，也拉近了親子間的互動。

針對獨居長者常見的孤獨感，三星社區建立數位訪視系統，志工以ＡＩ量表定期評估長者認知功能、憂鬱傾向、孤獨感及生活能力，一旦出現異常警訊，系統自動提醒社工與志工介入關懷。張淞貿表示，過去志工需逐一翻閱資料，如今ＡＩ主動辨識高風險個案，讓有限人力投入最需要幫助的長者身上。