健康你我他／太嗨不慎扭傷腳 幸好團員有醫師

春節年假全家到紐西蘭旅遊，第四天到南島的農場，沒想到我的腳翻船了，腫得像麵龜。起因是我一看到滿坑滿谷牛羊，恨不得飛奔過去，眼前只有可愛的羊群，沒注意到腳下地勢，跌個狗吃屎，當下覺得痛不欲生。

雖然海外醫療險都買好買滿，但國外醫療沒有台灣方便。我痛得爬不起來，除了家人及領隊在旁，旁邊圍了好幾個團員，滿臉關心的察看我的傷勢，其中竟然有5位醫師，看了我的傷勢，問了症狀，因為我還能一拐一拐地行走，判斷應該只是扭傷。

當下他們跟農場要來冰塊並回車上拿包包，我瞪大眼看著他們包包內的用品，他們笑說出門在外，都會準備一些簡易的醫療用品。雖然我可以行走但還是很痛，他們拿止痛藥給我，在內服外敷下症狀減輕不少。

他們告訴我若有不舒服可馬上打賴給他們，團員都笑說我有5位專屬醫師看診且不用預約，24小時隨傳隨到服務。醫囑我要盡量少走路，多休息，大多時間我都在遊覽車上歇息，若景點路途不好走，團員會在群組上時況轉播，好走的路我會下車稍微走動。

在團員噓寒問暖及專屬醫療團隊照料下，我從一開始腳腫得無法穿下鞋，到行程接近尾聲時我已恢復八九成，雖然有些不方便，但團員的溫暖讓我忘記身體不適，現在我活蹦亂跳像一條活龍。