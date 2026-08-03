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視野變窄沒感覺 青光眼也可能眼壓正常

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

50多歲王先生有著兩高，高血壓及高度近視，但他規律服藥，天天測量血壓。

不料，公司健康檢查報告顯示，他視神經盤凹陷異常，轉診眼科，確診為青光眼，雙眼視野已逐漸從周邊向中心縮小，典型「視野缺損現象」，嚴重經影響行車安全，但他卻毫無察覺。

土城醫院眼科主治醫師葉柏漢表示，青光眼是國人不可逆失明的重要原因，初期通常沒有疼痛或明顯症狀，因此，被稱為「視力小偷」。許多人以為眼壓數值正常就代表沒有問題，但眼壓偏高只是青光眼的眾多重要危險因子之一，即使眼壓未超過一般正常值，也可能罹患青光眼，正常眼壓性青光眼患者在亞洲並不少見。

「眼壓正常並不代表沒有青光眼」，葉柏漢說，亞洲族群常見「正常眼壓性青光眼」，門診檢測眼壓，數值均在正常範圍，但事實上，視神經持續受損，等確診青光眼時，視野已明顯缺損。

王先生即為典型個案，眼科量測眼壓，數值正常，但仍確診為青光眼。葉柏漢解釋，正常眼壓性青光眼的成因相當複雜，除了視神經血流、自體體質等因素外，部分患者的視神經對眼壓特別敏感，即使眼壓沒有超過21毫米汞柱（mmHg）傳統正常範圍，仍可能造成不可逆的視神經傷害。

其次，眼壓並非固定不變，如同測量血壓一樣，大部分患者眼壓高點出現在夜間睡眠平躺時或清晨剛起床前，但一般門診時間都在白天，且回診間隔常長達數月，因此容易錯過夜間短暫升高或一天內劇烈波動等情況。

近年研究發現，正常眼壓性青光眼患者夜間或清晨容易出現較高眼壓，如長期反覆的眼壓高峰與波動，可能增加視神經受損風險。為此，王先生使用家用眼壓計，記錄不同時段的眼壓變化，確實發現清晨眼壓常超過25mmHg，多次突破30mmHg，但白天到門診檢查時數據卻正常。

葉柏漢提醒，40歲以上、有高度近視、有青光眼家族史、患有高血壓、糖尿病，以及有睡眠呼吸中止症或嚴重打鼾等高風險族群，應定期至眼科接受視神經及視野檢查，必要時在醫師評估之下搭配居家眼壓監測，有助掌握全天候眼壓變化，及早把握青光眼診斷與治療時機。

青光眼 眼壓 高度近視

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