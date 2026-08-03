健康名人堂／看不見的護理價值 是健保制度最大盲點

全民健保打造舉世稱羨的醫療制度，但醫療需求持續增加、超高齡社會來臨，如果沒有足夠的護理人力，再好的健保制度，也難以永續。護理師是距離病人最近、陪伴病人最久，更是醫療團隊中不可或缺的核心專業，這份攸關生命的專業，在健保制度中卻始終未獲與其價值相稱的定位。

健保給付未反映護理價值

健保支付制度依循醫療處置、檢查、手術及藥品建立支付架構，護理專業多被包裹於各項醫療費用中。雖然住院護理費自民國九十二年起獨立計價，但給付標準長期未反映實際人力成本，也未能呈現護理對病人安全、醫療品質及醫療效率創造的價值。

因此，在醫療財務管理中，護理往往被視為「成本」，而非「價值」。醫院面臨經營壓力，最容易被壓縮的是護理人力；制度無法合理反映專業價值，直接受影響的是護理薪資、工作負荷與留任意願。今天護理人力流失，並不是護理人員失去熱忱，而是制度長期低估專業價值累積的結果。

國際研究一再證實，充足且穩定的護理人力，可降低院內感染、減少醫療併發症、縮短住院天數、降低再住院率及死亡率，同時提升病人安全、醫療品質及民眾滿意度。換句話說，護理投入愈充分，醫療品質愈好，整體醫療成本愈低。護理不應是醫療支出，應是最具效益的健康投資。

資源未回饋人才不斷流失

近年健保總額持續成長，成長率至少維持5.5%，政府投入大量資源推動「健康台灣」，醫療機構經營環境逐步改善。但第一線護理人員卻普遍感受不到制度改革帶來的改變，人力不足、工作負荷沉重、人才流失等問題依然存在。

並非健保沒有增加投入，而是缺乏明確且可追蹤的制度，確保新增資源回饋到第一線護理人力。當護理價值沒有被清楚衡量、合理定價，健保總額持續增加，也難以真正改善護理執業環境。健保改革不能只增加總額，更要思考資源配置，讓每一分新增投入，都能轉化為照護量能、病人安全與醫療品質。

我們不能期待護理人員憑藉使命感苦撐，應透過制度改革，重新建立護理專業的價值。包括建立合理的護理支付制度，全面檢討住院護理費支付標準，逐步補足與實際人力成本的差距，並建立與消費者物價指數（CPI）及人力成本連動的調整機制，使護理費真實反映專業價值。

建立護理專款專用與公開透明制度，凡因護理費調整或健保新增支付所增加的資源，應明訂一定比率直接用於第一線護理人員薪資、夜班津貼、留任獎勵、教育訓練及友善職場改善，並建立公開揭露及稽核機制。針對高專業、高複雜度且能明顯提升照護品質的護理服務，例如個案管理、傷口及造口照護，應建立獨立支付項目。

護理人力是全民健康問題

健保下一個卅年，我們應思考，希望留給下一代什麼樣的醫療體系？真正永續的醫療，不只醫院蓋得更多、設備更新穎，而是在病人最需要幫助時，仍然有足夠且專業的護理人員守護在旁。護理人力不足，不只是護理界的問題，是全民健康的問題。