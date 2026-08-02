高雄一對母女越南探親後返台確診登革熱 隱匿出國史挨罰1萬元

今夏高雄市登革熱疫情升溫，繼全國首例本土性登革熱個案因隱匿足跡被罰18萬元之後，高市衛生局今天公布新增兩名境外移入病例，甲仙區一名越南籍媽媽趁暑假帶女兒回越南探親，返台後都身體不適確診登革熱病毒第二型，不過女兒就醫時未告知旅遊史，衛生局將依違反「傳染病防治法」裁罰1萬元。

7月2日至24日，甲仙區東安里一名37歲越南籍新住民帶著13歲女兒前往越南探親，媽媽7月26日發燒自行服藥，29日症狀未改善至醫院就醫，採檢後於7月31日確診登革熱。

女兒7月28日發燒、肌肉痠痛，家屬曾帶去診所就醫，當時未告知醫師有越南旅遊史，後來因為她的母親確診，衛生局安排接觸者採檢，8月1日經PCR檢驗母女確診感染。

衛生局表示，目前母女兩人均已住院防蚊隔離中，防疫團隊已進行個案住家環境之孳生源檢查、緊急噴藥、環境整頓等防治工作。甲仙區近期病媒蚊密度顯著偏高，西安里抽查60戶發現10個陽性容器，布氏級數達3級；另東安里30戶更查獲22個陽性容器，並於現場捕獲白線斑蚊成蟲。

衛生局提醒，依傳染病防治法規定，民眾有配合疫情調查及提供正確資訊之義務。若拒絕、規避或為虛偽之陳述，可依同法第69條處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。

2026年8月底前自東南亞越南、印尼、菲律賓、泰國、新加坡及柬埔寨等國返國民眾，返國14天內若有症狀可前往診所就醫驗快篩；無症狀者亦鼓勵自主健康管理，可主動至各轄區衛生所採檢，符合分流採檢規範並完成者，可獲得500元禮券。