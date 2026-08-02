明天仍上看36度！白海豚這天最接近台灣「2路徑分歧」最新預測曝光

白海豚颱風已減弱成中度颱風，但暴風半徑仍維持320公里，中央氣象署預報員劉沛滕表示，白海豚將朝西北西轉西向琉球群島移動，通過後再向台灣北部海面移動，預計周末最接近台灣，局部地區可能有豪雨，但路徑仍有不確定性，也不排除有北轉趨勢，屆時水氣較少但仍會降雨。

白海豚颱風今天下午2時的中心位置在北緯23.2度，東經152.2度，以每小時22公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑180公里。

劉沛滕說，白海豚已在今下午2時減弱成中颱，但暴風半徑仍維持320公里，目前位於台灣東邊3100公里海面上，未來3至5天將朝西北西轉西方向移動，周五通過琉球群島，這段期間其強度將維持在較強的中度颱風，預估周六、周日最接近台灣，屆時不排除發布海上颱風警報，但強度、路徑、速度等變化仍有不確定性。

劉沛滕指出，目前預估白海豚有兩條路徑。第一，颱風移動速度快，並依照目前預估方向，以西北西方向通過琉球群島後，再向西移動到台灣北部海面，由於接近台灣，屆時北部風雨較為明顯。

第二，白海豚通過琉球群島後，速度變慢且有北轉的情況，屆時強度也會減弱，對台灣影響相對較小。他強調，仍要視周末北邊高壓強度，強度較強易往西，強度較弱、速度放慢就北轉。

另外，劉沛滕也提及，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD15，最快今天深夜至明天凌晨將增強為「鯨魚」颱風，但環境並不利於發展，其環流較小，可能後天就會減弱成熱帶性低氣壓或一般低氣壓，加上周三受到白海豚颱風環流影響遭到破壞，屆時可能直接減弱消散，對台灣沒有影響。

針對未來1周天氣，劉沛滕表示，今、明（8月2、3日）受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，僅南部、各地山區有午後雷陣雨；周二（4日）高壓減弱，環境風場轉為東北風，基隆北海岸、大台北有零星降雨，南部、各地山區有午後雷陣雨。

周三至周五（5至7日）受到大低壓帶影響，環境風場偏北風，水氣明顯增加，北部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

周六、周日（8、9日）白海豚颱風最接近台灣，盡管後續路徑仍有不確定性，但仍預估北部、中部山區有局部大雨，其中，北部山區需慎防局部豪雨發生機率，其他地區也有零星降雨；就算白海豚未來路徑北轉、較遠離台灣，周末仍有降雨情況。

溫度部分，劉沛滕說，今、明2天溫度最高，高溫上看35、36度，周二高壓減弱，北部高溫略降，其他地區仍偏熱；周三起由於水氣增多，各地高溫略降到33、34度，但白海豚颱風接近過程中，周四、周五環境風場轉為西北風，宜蘭屆時有焚風發生，高溫36度以上；周六花東也有焚風發生機率，高溫上看36度。