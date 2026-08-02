第56屆全國技能競賽閉幕 賴總統：明年台灣有望進到世界前20大經濟體

為期3天的「第56屆全國技能競賽」今於台北南港展覽館舉行閉幕，總統賴清德、勞動部長洪申翰均親臨閉幕暨頒獎典禮。賴總統親自頒發青年組55個職類金牌並指出，百工百業讓台灣在世界產業立足，也強調台灣經濟成長率驚人，預估明年台灣能進到世界前20大經濟體的行列。

本屆全國技能競賽辦理青年組55個職類184面獎牌，以及青少年組13個職類42面獎牌，總共頒發226面獎牌，參賽選手共有1070名，選手歷經分區賽及技藝競賽層層選拔，在賽場上接受技術、時間、壓力及臨場應變等多重考驗，充分展現新世代技能人才的專注、紀律及解決問題能力。

賴總統致詞表示，每一位完成比賽的選手，都是今天的主角，競賽雖然有名次，但名次不是衡量努力的唯一標準。台灣能夠在世界產業中占有重要地位，靠的是百工百業及一代又一代技能人才共同打拚，政府將持續投資技職教育，推動產學訓用合一，讓競賽成果延伸至升學、實習、就業、創業等，也邀請更多企業投入人才培育，讓技能人才的價值反映在合理待遇、良好工作環境及清楚的職涯發展上。

賴總統指出，今年台灣的世界競爭力排名來到了全球第4，台灣經濟成長率也很驚人，去年成長到8.76%，今年有望超過10%，預估明年能進到世界前20大經濟體。

賴總統強調，現在在全球產業鏈正在重組，人工智慧帶動科技革命，世界各國都在栽培專業人才，全力提升國家競爭力，因為人才是推動產業創新，國家升級的關鍵引擎。

洪申翰表示，選手站上全國賽舞台前，往往已投入幾個月、幾年，甚至上千個小時反覆練習，得獎值得恭喜，未能得獎也不代表努力白費，競賽中的尺寸、接點或幾秒鐘差距可能影響名次，但訓練所累積的專注、紀律、抗壓及解決問題能力，將持續陪伴選手走向未來。

洪申翰進一步指出，勞動部更重視選手離開賽場後的發展，未來將持續串接技能訓練、競賽、升學、實習及就業，並與企業合作提供培訓及職涯機會。技能價值不應只停留在獎牌與掌聲，也應反映在合理薪資、良好勞動條件及清楚的成長空間，讓青年能憑藉專業在產業中長期發展。