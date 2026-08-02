父子傳承深耕逾40年！宜蘭「養蜂人家」勇奪全國蜂蜜評鑑特等獎

由台灣養蜂協會主辦、農業部農糧署輔導「2026全國國產蜂蜜品質評鑑」結果，宜蘭蜂農再傳捷報。「養蜂人家」繼去年龍眼蜂蜜榮獲頭等獎後，今年更上層樓，勇奪最高榮譽「特等獎」，大禾蜜工坊獲頭等獎。縣府今天張貼紅榜祝賀，肯定蜂農精湛的養蜂技術與穩定優良的蜂蜜品質。

「養蜂人家」是宜蘭市農會輔導的優質蜂蜜品牌，創辦人黃東明於民國70年成立，並於民國77年籌組宜蘭市養蜂產銷班，現由其子黃俊彥經營；業者多年來建立優良品牌與信譽，更積極投入環境保育、蜜蜂生態教育及永續養蜂文化推廣，所生產的蜂蜜香純且風味穩定，屢獲全國評鑑肯定。

養蜂人家的龍眼蜂蜜去年榮獲全國評鑑頭等獎，今年再以優異品質與醇厚風味，從眾多參賽產品中脫穎而出，勇奪最高榮譽「特等獎」。這項成績不僅展現產品持續精進，更彰顯業者在蜂群照護、蜜源掌握、採收時機及品質管理等面向的專業與用心。

「養蜂人家」位於員山鄉「蜂采館」是宜蘭早期推廣食農教育的重要發跡，直到目前也一是宜蘭重要的觀光及環境教育場域，透過蜜蜂生態展示、導覽解說及多元體驗，讓民眾認識蜜蜂對農業生產與生態環境的重要貢獻，展現農業、觀光及教育結合的多元價值。

三星鄉「大禾蜜工坊」由蜂農陳文琦夫妻經營，投入養蜂產業多年，長期依循蜜源植物花期遷移蜂箱、細心照護蜂群，並深入研究蜜蜂生態及記錄蜜源植物花期，此外也積極投入食農教育。

代理縣長林茂盛今天前往養蜂人家蜂采館貼紅榜祝賀，他說，養蜂不僅需要專業技術，更需配合天候、花期及蜜蜂生態等細心管理，兩家業者能在全國評鑑脫穎而出，是蜂農多年累積經驗、堅持品質的具體成果，再次證明宜蘭農產品優良及具市場競爭力。

消費者支持蜂農，可以前往「養蜂人家」宜蘭市、羅東鎮門市及「蜂采館」選購蜂蜜外，也可在台北市、新北市相關門市或線上商城選購，「大禾蜜工坊」產品除了門市，宜蘭縣農會、三星地區農會及羅東鎮農會也能買到。

宜蘭「養蜂人家」勇奪全國蜂蜜評鑑最高榮譽「特等獎」，代理縣長林茂盛與縣議員黃定和（右一）、黃雯如（左一）等人前往貼紅榜，祝賀黃俊彥（右二）勇獲宜蘭之光。記者戴永華／攝影

宜蘭「養蜂人家」勇奪全國蜂蜜評鑑最高榮譽「特等獎」，代理縣長林茂盛與縣議員黃定和、黃雯如、林麗等人前往貼紅榜祝賀，大讚宜蘭之光。記者戴永華／攝影

「養蜂人家」是市場知名的蜂蜜品牌，由黃東明於民國70年創立，並於民國77年籌組宜蘭市養蜂產銷班，產銷班由兒子黃俊彥接手經營，父子傳承深耕逾40年，建立優良品質與信譽。記者戴永華／攝影

「養蜂人家」是全國知名的蜂蜜品牌，由黃東明（左）於民國70年創立，並於民國77年籌組宜蘭市養蜂產銷班，產銷班由兒子黃俊彥（右）接手經營，父子傳承深耕逾40年，建立優良品質與信譽。圖／縣府提供