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「花開的聲音」宗博館登場 8名泛自閉症創作者展現生命風景

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
世界宗教博物館「以愛與和平之名」年度系列「花開的聲音」特展創作者與家屬合影。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館「以愛與和平之名」年度系列「花開的聲音」特展創作者與家屬合影。圖／世界宗教博物館提供

世界宗教博物館自今起推出「以愛與和平之名」年度系列「花開的聲音」特展，邀集多寶藝術學堂8名泛自閉症創作者，展出24件作品，透過色彩與線條描繪動植物、自然景觀及生活片段，帶領觀眾走進創作者細膩而豐富的內心世界，也讓藝術成為跨越語言、促進理解與共融的橋梁。

展覽即日起至2027年1月3日，於世界宗教博物館7樓「方寸之間」（NATURE IN ME）展出。館方表示，花不一定只能用眼睛看，聲音也能用心聆聽，希望觀眾透過作品，看見不同生命依照自己的節奏綻放。

今天開幕茶會由世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師、多寶藝術學堂理事長韓淑華、導演林正盛、林芳瑾社會福利慈善事業基金會執行長李足愛、鄧公國小退休藝文教師丁肇岭及萬芳高中教師黃小萍等人出席，共同見證創作者以藝術訴說生命故事。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，展出作品承載多寶藝術學堂創作者一路走來的生命歷程，記憶與情感化為畫布上的色彩與線條，如同花朵依照各自節奏盛開，每件作品都呈現獨一無二的生命樣貌。

館方指出，24件作品題材橫跨動植物、自然景觀及生活片段，看似童趣自由，實際蘊含創作者對周遭世界的細膩觀察。當觀者停下腳步凝視，理解便有機會在畫布前自然發生。

多寶藝術學堂源自韓淑華20多年前陪伴一群熱愛繪畫的泛自閉症孩子。繪畫逐漸成為他們與外界溝通的重要媒介，也協助創作者建立自信。學堂成立至今10年，除持續培養創作能力，也支持青年透過藝術專長獲得收入，讓創作成為走向自立與尊嚴的可能。

今年多寶藝術學堂啟動「泛自閉症青年國際交流計畫」，希望透過畫作募集旅費，支持創作者前往日本京都進行21天寫生交流，並於京瓷美術館展出，讓更多人看見台灣泛自閉症創作者的藝術能量。館方表示，每一件被收藏的作品，不只是對創作者的肯定，也將轉化為他們走向國際的實際支持。

顯月法師表示，每件作品都是一扇通往創作者生命世界的窗口，創作者將內在情感與光明呈現在畫布上，觀者則以欣賞、支持與關懷回應，這份善意也會回到創作者身上，成為持續前行的力量。

顯月法師指出，展覽呼應世界宗教博物館創辦人心道法師「尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命」的創館宗旨，也希望觀眾在交流與共鳴中，看見差異、理解差異，讓尊重與包容持續在社會中流動。

多寶藝術學堂創作者解說作品背後的生命故事。圖／世界宗教博物館提供
多寶藝術學堂創作者解說作品背後的生命故事。圖／世界宗教博物館提供

「以愛與和平之名」年度系列「花開的聲音」特展，即日起在世界宗教博物館7樓「方寸之間」展出。圖／世界宗教博物館提供
「以愛與和平之名」年度系列「花開的聲音」特展，即日起在世界宗教博物館7樓「方寸之間」展出。圖／世界宗教博物館提供

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師（中）致贈宗教和諧卡給多寶藝術學堂。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師（中）致贈宗教和諧卡給多寶藝術學堂。圖／世界宗教博物館提供

自閉症 創作者 生命

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