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愛錯卻離不開？ 身心科醫師揭「戀愛腦」成因：別遺失自己

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，戀愛腦與大腦分泌多巴胺及催產素等荷爾蒙有關，過度依附容易造成情緒與身心失衡。 圖／Ingimage
專家指出，戀愛腦與大腦分泌多巴胺及催產素等荷爾蒙有關，過度依附容易造成情緒與身心失衡。 圖／Ingimage

愛情讓人心動，卻也可能讓人失去客觀判斷力。不少人一旦談起戀愛，便過度將伴侶視為人生唯一的重心，即使面對不適合的對象，甚至是冷暴力與情緒勒索，依然無法自拔。針對這種現象，身心科醫師楊聰財特別指出，「戀愛腦」並非formal（正式）的精神醫學診斷，而是一種流行用語，用來形容過度依附愛情、將自身情緒與價值感完全寄託在另一半身上的心理狀態。他強調，這背後其實與大腦的荷爾蒙化學反應、自我欺騙及深層的心理依附息息相關。

楊聰財醫師在臉書粉專說明，從生理與演化心理學的角度來看，戀愛確實會改變大腦的運作模式。在戀愛初期，大腦會大量分泌多巴胺，帶來強烈的愉悅感與上癮感；去甲腎上腺素的增加則會使心跳加速、注意力高度集中在對方身上；催產素與血清素的變化更是促進了深刻的依附感。遠古時期這種演化機制能促進伴侶合作養育後代，因此適度投入感情是維持家庭與社會的重要力量，問題不在於「愛」，而是失去了自我平衡。

楊聰財醫師分析，過度「戀愛腦」常見的特徵包含：生活重心完全圍繞伴侶、將對方過度理想化、不斷犧牲個人目標與界線、極度害怕分離，以及將自我價值建立在被愛的感覺上。如果發展過頭，長期下來容易引發焦慮、憂鬱、失眠與自律神經失調等身心問題。

他也補充，童年若曾歷經缺乏安全感或被忽略的創傷，長大後更容易寄望透過戀愛填補內心空缺。而兩性專家吳娟瑜也指出，女性因普遍較重視情感交流，相關行為較易被觀察到，但戀愛腦絕非女性專屬，性別背後更多是人格特質與依附模式的差異。

面對如何擺脫過度依附的戀愛腦，楊聰財醫師建議民眾應從提升自我價值感著手，明白真正的安全感來自於相信自己值得被愛，而非討好他人。此外，日常生活中必須保留自己的社交、工作與興趣，建立健全的個人界線，學會理性看重對方的長期行為表現，而非僅聽甜言蜜語。倘若長期陷入反覆分合、情緒操控或家庭暴力等無法自拔的狀況，應勇敢尋求專業心理諮商或精神醫療的協助，重建健康的依附模式。

楊聰財醫師總結，成熟的愛是兩個獨立完整的人互相陪伴與成全，絕不應以失去自我為代價，「最好的愛情，不是讓你失去方向，而是陪伴你成為更好的自己。」他說。

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