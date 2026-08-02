全國首創擂茶共融遊具開工 三鶯觀光節串聯老街、美術館與客家園區
新北市客家文化園區邁入20周年後轉型新階段，今天舉辦「115年新北三鶯觀光節慶開幕活動暨客家遊具開工典禮」，由新北市長侯友宜宣布，全國首創、以大型客家擂茶文化為意象打造的共融遊具正式開工，並同步啟動為期一個月的三鶯觀光系列活動。
侯友宜表示，新北市客家文化園區是推動都會客家文化的重要基地，市府希望透過親子休憩、環境教育與文化體驗，讓民眾不只在展場看見客家，也能在遊戲中認識客家生活智慧。這次遊具以擂茶文化為設計意象，將客家飲食轉化為可攀爬、探索及遊玩的設施，讓文化傳承更貼近日常。
侯友宜指出，隨著三鶯線通車，加上YouBike、公車731路線及三鶯2線延駛，市府希望進一步串聯三峽老街、鶯歌老街、北大生活圈、新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館及客家文化園區，帶動三鶯地區的產業、觀光與文化發展。
他說，三鶯觀光節自今天起至8月底展開，將從客家文化園區出發，結合美術館、陶博館、老街、北大生活圈及三峽農特產品，讓更多人看見三鶯地區的產業與文化特色。客家文化園區在地方落地生根20多年，近年持續推動園區創新與產業交流中心，未來也將與三鶯觀光節更緊密連結，帶動客家產業發展。
新北市客家局長劉冠吟表示，未來民眾來到客家文化園區，不只能看展覽、參與課程，也能透過特色遊具、環境教育及文化體驗，從日常遊憩中親近客家，讓園區成為親子家庭與市民願意停留的文化空間。
今年活動以「悠遊三鶯」為主軸，並導入人氣插畫角色「喵喵&藍狗」作為活動視覺與故事意象，透過角色帶領民眾走進三鶯地區。活動期間自8月1日至31日，內容包括文化巴士、全台最大公車站牌包裝、探索解謎、店家聯名、拍照打卡、市集展演及親子活動。
市府也規畫「三鶯古早味老街線」、「三峽區北大商圈線」及「鶯歌區公車捷運串連線」3條探索路線，結合店家互動、工藝體驗及在地農產，讓民眾以任務、蒐集及打卡方式走進街區與地方店家，將文化推廣轉化為可參與的觀光行動。
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