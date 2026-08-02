全國首創擂茶共融遊具開工 三鶯觀光節串聯老街、美術館與客家園區

新北市客家文化園區邁入20周年後轉型新階段，今天舉辦「115年新北三鶯觀光節慶開幕活動暨客家遊具開工典禮」，由新北市長侯友宜宣布，全國首創、以大型客家擂茶文化為意象打造的共融遊具正式開工，並同步啟動為期一個月的三鶯觀光系列活動。

侯友宜表示，新北市客家文化園區是推動都會客家文化的重要基地，市府希望透過親子休憩、環境教育與文化體驗，讓民眾不只在展場看見客家，也能在遊戲中認識客家生活智慧。這次遊具以擂茶文化為設計意象，將客家飲食轉化為可攀爬、探索及遊玩的設施，讓文化傳承更貼近日常。

侯友宜指出，隨著三鶯線通車，加上YouBike、公車731路線及三鶯2線延駛，市府希望進一步串聯三峽老街、鶯歌老街、北大生活圈、新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館及客家文化園區，帶動三鶯地區的產業、觀光與文化發展。

他說，三鶯觀光節自今天起至8月底展開，將從客家文化園區出發，結合美術館、陶博館、老街、北大生活圈及三峽農特產品，讓更多人看見三鶯地區的產業與文化特色。客家文化園區在地方落地生根20多年，近年持續推動園區創新與產業交流中心，未來也將與三鶯觀光節更緊密連結，帶動客家產業發展。

新北市客家局長劉冠吟表示，未來民眾來到客家文化園區，不只能看展覽、參與課程，也能透過特色遊具、環境教育及文化體驗，從日常遊憩中親近客家，讓園區成為親子家庭與市民願意停留的文化空間。

今年活動以「悠遊三鶯」為主軸，並導入人氣插畫角色「喵喵&藍狗」作為活動視覺與故事意象，透過角色帶領民眾走進三鶯地區。活動期間自8月1日至31日，內容包括文化巴士、全台最大公車站牌包裝、探索解謎、店家聯名、拍照打卡、市集展演及親子活動。

市府也規畫「三鶯古早味老街線」、「三峽區北大商圈線」及「鶯歌區公車捷運串連線」3條探索路線，結合店家互動、工藝體驗及在地農產，讓民眾以任務、蒐集及打卡方式走進街區與地方店家，將文化推廣轉化為可參與的觀光行動。

新北市長侯友宜出席新北三鶯觀光節開幕暨客家主題共融遊具開工典禮，宣布全國首創擂茶文化意象共融遊具正式動工。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜（右三）、新北市議員呂家愷（右二）、新北市議員洪佳君（左二）、新北市客家局長劉冠吟（左三）出席新北三鶯觀光節慶開幕活動暨客家遊具開工典禮。圖／新北市客家局提供

新北市長侯友宜出席新北三鶯觀光節開幕暨客家主題共融遊具開工典禮，宣布全國首創擂茶文化意象共融遊具正式動工。圖／新北市府提供