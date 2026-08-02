雲門舞集高雄戶外公演 吸引逾萬人共享美好夏夜

雲門舞集攜手國泰金控，繼日前在兩廳院藝文廣場舉行「關不掉的耳朵」戶外公演後，昨天第2站到高雄市文化中心圓形廣場演出，吸引超過一萬名觀眾席地而坐，在夏日晚風中共享美好時光。

2026雲門戶外公演第2站，昨天晚間在高雄市文化中心圓形廣場登場，吸引逾萬觀眾席地而坐，欣賞雲門藝術總監鄭宗龍作品「關不掉的耳朵」。這也是雲門舞集睽違11年，再度回到高雄市文化中心圓形廣場演出。

「關不掉的耳朵」去年於台灣3大劇院巡演後，此次首度轉化為戶外版本，從劇場走向開放空間；演出開始前，雲門舞蹈教室帶領現場民眾進行「全民律動」，民眾隨著音樂伸展身體，讓整座廣場洋溢熱鬧又輕鬆氣氛。

夜幕降臨後，12名舞者在開放的戶外舞台上，開始以身體回應聲音的變化，從細膩的獨舞到充滿張力的群舞段落，展現聲音如何牽引身體流動。

演出中，舞者踩踏落葉的沙沙聲、重重踩水的聲響，以及奔跑時的呼吸聲交織於舞台之間，將日常熟悉聲音轉化為充滿想像的聲音風景。此外，雷射光束、雨霧與舞者身影在夜空中交錯，也讓整個廣場成為一座開放的聲音舞台。

高雄市文化局副局長簡嘉論今天透過新聞稿表示，雲門戶外公演今年再次來到高雄，看到現場許多家庭三代同堂席地而坐、一起律動，令人印象深刻，也展現藝術凝聚不同世代的力量，期許未來可以讓更多市民親近表演藝術。

今年戶外公演落幕後，「國泰雲門隨行吧」將於8月至9月持續展開「與雲門共舞」社區巡演，活動免費報名，將前往台中、苗栗、台北及台南4地，邀更多民眾近距離接觸舞蹈。