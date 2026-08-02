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颱風白海豚暴風圈擴大 粉專：周五抵達沖繩後北轉或一路西行影響不同

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白海豚颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
白海豚颱風預估路徑。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，白海豚颱風仍是強颱，暴風半徑持續擴大，未來將朝琉球群島方向前進，通過琉球群島之後路徑仍有不確定性，可能繼續筆直西行到浙江海面或台灣北部海面，離台灣比較近，但也可能稍微北轉，氣象署會持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前白海豚距離台灣約3200公里，仍維持強烈颱風等級，暴風圈擴大至320公里。風眼清晰、核心結構成熟。根據最新資料研判，很可能準備進入新一輪眼牆置換。隨著海洋熱含量逐漸降低，即將進入一段緩慢減弱期。不過，後續風場還可能繼續擴張，即使強度減弱，中心風速下降，強風影響範圍仍會相當廣大。

󠀠路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，短期內白海豚受到中太平洋副熱帶高壓導引，持續朝西北西方向移動。2天後再由位於日韓附近的高壓接手導引，轉向正西，逐漸接近日本沖繩附近。

󠀠目前各模式對於周五(7日)抵達日本沖繩附近後的路徑依然明顯分歧，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，AI模式提早北轉，後期可能往韓國或中國華東一帶靠近，對台灣影響較小。傳統模式則一路西行，較傾向持續往西，朝東海至中國沿岸移動，對台灣影響較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

沖繩 白海豚 颱風

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