本周蛋價維持不變 買氣決定下周是否調漲

夏季雞蛋由於天氣熱、換羽等諸多因素，導致供應轉趨吃緊。台北市蛋商公會今表示，本周蛋價維持上周水準，即批發價每斤46元，產地價每斤36.5元，是否調漲仍待這周市場買氣而定。

入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，日前本報報導北部陸續傳出缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯，導致部分盤商只好加價調貨。有蛋農指出，不只紅殼蛋，白殼蛋也開始供應不足，盤商都在加價搶蛋，市場雞蛋調度價格已從每箱530元，漲至730元，紅殼蛋更傳每箱破千元，來到前年蛋荒時的水準。

因此，上周雞蛋批發價漲到每斤46元，產地價每斤36.5元。農業部解釋，農民近期進行換羽及自然淘汰，現階段處於雞群調整與新雞陸續投入生產的過渡期，短期內規格蛋供應略有波動，但並非規模性短缺，整體雞蛋產量仍屬充足。

台北市蛋商公會理事長林天來今表示，上周蛋價才調漲，接下來這周再觀察一下買氣，因為產量現在就是這樣，產地價目前就維持每斤36.5元，批發價每斤46元。