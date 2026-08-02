白海豚最快周五影響 北部要注意降雨

在太平洋漫遊的強颱白海豚，可能往台灣游來！目前中央氣象署預測7日起颱風外圍雲系會靠近台灣，基隆及大台北山區會有零星短暫陣雨。氣象專家吳德榮則說，強颱白海豚侵襲台灣北部海面機率達50%、陸地約20%，莫掉以輕心。

侵襲北部海面機率50%

中央氣象署指出，2、3日各地為多雲到晴，4日基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫陣雨，午後南部、花東地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；5、6日北部地區有局部短暫陣雨；7日北部地區有局部短暫陣雨，中南部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；8日北部地區有短暫陣雨。

「白海豚影響範圍大、又在門口（台灣附近）調整，莫掉以輕心！」中央大氣系兼任教授吳德榮指出，預估強颱白海豚朝琉球及東海移動，暴風範圍侵襲機率琉球一帶為70%、台灣北部海面的機率約50%、陸地約20%。另一位置在呂宋島東方的熱帶低壓，將會向東北東迴轉，即使發展成輕颱，也會是短命颱。

海洋熱減少使強度降

氣象粉專「林老師氣象站」指出，目前預測路徑有2條：往華南沿岸北上或是西行，後續不管是走第1條路徑或是第2條路徑，都是白海豚首次直接接觸到陸地（或登陸）的經驗，影響將會十分巨大。

「8月3、4日預報會告訴大家白海豚後續的動向！」氣象專家賈新興指出，目前白海豚的強度與上周預報相比，有開始減弱到中度颱風的跡象，主要的原因跟海洋的熱含量明顯降低有關，至於後續動態，請民眾隨時注意最新的預報。

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