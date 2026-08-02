2026NTSO國際青少年管弦樂營 錄取率約3成

由國立台灣交響樂團主辦的「NTSO國際青少年管弦樂營」已經展開密集集訓，今年營隊報名情況踴躍，共計303人參與甄選，最終錄取92位學員，錄取率約3成。

根據國台交發布的新聞資料表示，今年營隊學員年齡介於12歲至23歲，其中16至18歲占比最高，約48%。除了台灣學員之外，今年也錄取來自泰國的6位交流學員及3位美國籍學員，讓營隊成為跨國文化交流的重要場域。透過與不同國籍青年共同學習、排練與演出，提前體驗國際音樂環境的合作模式。

今年營隊邀集來自世界各地的重量級師資參與教學。外籍教師陣容橫跨西班牙、法國、挪威、義大利、瑞士、克羅埃西亞及韓國等國家，自各國職業樂團聘請經驗豐富的首席前來。國內師資包括樂團首席張睿洲、第二小提琴聲部首席鍾璟棛、大提琴首席洪薇安、中提琴首席蕭惠珠與豎琴廖主恆投入。

今年由旅法指揮廖元宏擔任管弦樂營指揮，再度安排現任職挪威奧斯陸愛樂管弦樂團長笛首席陳廷威、法國巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris）小提琴團員施昕妤參與。經過幾次的排練，廖元宏表示期待大家在舞台上的爆發力，「這不只是排練，不只是音樂營，更是一份很珍貴的傳承」。

成果音樂會將由廖元宏指揮，8月5日將在台中國家歌劇院大劇院，8月6日在衛武營國家藝術文化中心登場，邀請鋼琴家張凱閔、小提琴家丁章媛以及國台交大提琴首席洪薇安與NTSO國際青少年管弦樂團演出貝多芬「三重協奏曲」，音樂會下半場則挑戰馬勒「第五號交響曲」。8月8日將赴金門演出。