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抗憂鬱藥能停嗎？ 醫：「心情一好就停」恐提高復發風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
身心科醫師提醒，服用抗憂鬱藥物的目標不是「愈快停藥愈好」，而是讓身心穩定恢復、降低未來復發。圖／123RF
身心科醫師提醒，服用抗憂鬱藥物的目標不是「愈快停藥愈好」，而是讓身心穩定恢復、降低未來復發。圖／123RF

「醫師，我最近睡得比較好了，也沒那麼難過了，藥物是不是可以停了？」這是精神科門診最常見的問題之一。身心醫學診所主治醫師鄭佳益提醒，憂鬱症患者在症狀改善後，常誤以為已經痊癒，便自行停藥，但此時正是復發風險最高的階段，若過早停藥，不僅可能讓病情反覆，還可能因突然停藥出現身體不適。

鄭佳益指出，許多患者把抗憂鬱藥當成止痛藥，認為「不痛就可以停」，但治療的目標並非只是讓心情好轉，而是讓睡眠、食欲、專注力、工作能力及日常生活功能都恢復穩定。當症狀剛改善時，大腦仍處於修復階段，若太早停藥，好不容易建立的穩定狀態，很容易再次被壓力、失眠或生活事件打亂。

該如何評估用藥劑量與時間？鄭佳益說，第一次罹患憂鬱症，且治療反應良好，一般建議在症狀完全緩解後，仍應持續服藥至少6個月。國際指引也建議，多數憂鬱症患者在症狀緩解後，仍應持續接受抗憂鬱藥物治療至少6個月，可明顯降低復發機率。是否需要延長療程，則依過去發作次數、殘餘症狀及個人風險因素，由醫師定期評估。

每位患者的療程都不相同，鄭佳益表示，若曾反覆發作、發病症狀較嚴重、曾有自殺念頭、仍有失眠、疲倦或注意力不佳等殘餘症狀，或合併其他精神疾病、慢性病，以及生活壓力仍大、社會支持不足，甚至過去曾一停藥就復發，都可能需要更長時間的維持治療，至少每半年與醫師重新評估一次。

不少人擔心抗憂鬱藥會不會「吃上癮」，鄭佳益說，抗憂鬱藥與酒精、毒品或部分安眠藥不同，不會讓人產生欣快感，也不會愈吃愈需要增加劑量，因此並不屬於成癮性藥物。真正需要注意的是，未經醫師評估就突然停藥，可能出現頭暈、惡心、失眠、煩躁、冒汗等反應，停藥應採循序漸進減量，而非擅自停用。

憂鬱症治療是一條漫漫長路，及時就醫並配合藥物、心理治療，症狀有機會完全緩解。鄭佳益提醒，若情緒低落、失眠、對原本有興趣的事情失去熱情持續超過二周，生活功能明顯下降，出現強烈自責、無望感、自傷或自殺念頭，或反而睡得很少卻異常亢奮、話變多、衝動消費等情況，都應盡快回診，由醫師重新評估治療。

憂鬱 憂鬱症 精神疾病

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