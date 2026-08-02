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國家森林遊樂區 即起導入全行動支付

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
即起於所轄國家森林遊樂區導入「全支付」行動支付服務。圖為內洞森林遊樂區。圖／林業及自然保育署提供
即起於所轄國家森林遊樂區導入「全支付」行動支付服務。圖為內洞森林遊樂區。圖／林業及自然保育署提供

為提供民眾更便利、多元的購票服務，農業部林業及自然保育署自即日起，於所轄國家森林遊樂區導入「全支付」行動支付服務，遊客可於現場售票口使用全支付付款購票，活動期間至今年12月31日止，可享最高10%全點回饋優惠。

林業保育署表示，近年持續推動智慧旅遊及數位服務，目前轄管場域已陸續提供Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，以及悠遊卡、一卡通、LINE Pay、玉山Wallet、Pi錢包、街口支付等多元支付方式。此次再新增全支付，讓習慣使用電子支付的民眾擁有更多元、更便利的付款選擇，進一步提升遊憩服務品質，打造友善且便利的旅遊環境。

林業保育署指出，自今年8月1日至115年12月31日止，民眾於林業保育署轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、池南及知本等13處國家森林遊樂區，以及烏來台車、太平山蹦蹦車等場域，先至全支付App登錄每月「日常百選」活動，再使用全支付付款，即可享單筆不限金額5%全點回饋。

此外，首次使用全支付的新戶，完成符合資格消費後，另可獲得50全點回饋，若使用全支付綁定指定合作銀行帳戶或信用卡付款，還可享最高5%加碼回饋，疊加最高可享10%全點回饋，鼓勵民眾以行動支付輕鬆購票、暢遊森林。實際優惠內容、回饋方式及活動資格，仍以全支付活動公告為準。

行動支付 森林遊樂區 Samsung Pay

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