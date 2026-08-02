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中市設340支鏡頭君「通報」 即時守護台中交通

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市交通局建置交通控制中心，在全市重要路口及主要幹道建置340支道路監視影像設備，即時掌握交通狀況。圖／台中市政府提供
台中市交通局建置交通控制中心，在全市重要路口及主要幹道建置340支道路監視影像設備，即時掌握交通狀況。圖／台中市政府提供

台中市幅員廣大，交通局建置交通控制中心，在全市重要路口及主要幹道建置340支道路監視影像設備，即時掌握交通狀況，並迅速通報及應變，打造智慧交通防護網。

交通局長葉昭甫表示，交控中心平日上午6時至晚間9時採兩班制值勤，遇颱風或重大災害時，立即提升為24小時三班制全天候監控，確保交通資訊不中斷。

葉昭甫說，豪雨或颱風來襲時，交控中心除監控道路交通狀況外，也同步掌握「台中水情」APP及網站資訊，監看抽水站及排水設施是否達警戒水位，並即時發布積淹水、道路封閉及改道路況資訊；若遇天然災害，也會立即啟動全市交通號誌連線檢查，確認重要路口號誌運作情形，必要時通知維護廠商搶修，避免交通受影響。

除災害應變外，交控中心也肩負道路施工監控任務。交通局指出，值勤人員透過監視畫面及道路績效系統，即時掌握施工對交通的影響，查核是否依法申請交通維持計畫或道路挖掘許可；若發現未經核准施工，將立即通報權責單位查處，並同步透過交通資訊平台提醒用路人提前改道。

葉昭甫指出，交控中心猶如城市交通的「智慧大腦」，當系統發現車流異常停滯或疑似事故時，值勤人員會立即遠端操控監視器放大畫面確認現況，並透過交通資訊平台、「台中交通網APP」、台中即時交通網及CMS資訊可變標誌發布最新路況資訊，隨事故處理進度即時更新，協助縮短事故處理時間，降低交通衝擊。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>交通局建置交通控制中心，在全市重要路口及主要幹道建置340支道路監視影像設備，即時掌握交通狀況。圖／台中市政府提供
台中市交通局建置交通控制中心，在全市重要路口及主要幹道建置340支道路監視影像設備，即時掌握交通狀況。圖／台中市政府提供

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