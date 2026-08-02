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苦茶油苯駢芘超標 嘉義源春製油廠停業、衛生局檢討製作流程

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
源春製油廠在官網發布聲明，表示已暫時停業配合主管機關釐清，並提供相關苦茶油產品退貨。圖／截取源春製油廠官網
源春製油廠在官網發布聲明，表示已暫時停業配合主管機關釐清，並提供相關苦茶油產品退貨。圖／截取源春製油廠官網

嘉義源春製油廠代工苦茶油爆出苯駢芘超標，食藥署追查4品牌、8批次問題油品均指向源春。嘉義縣衛生局今天表示，源春目前已停業，採樣檢驗結果預計下周出爐，後續將檢討製作流程，相關稽查結果也會陳報中央；源春則發布聲明，表示汙染原因及來源仍待釐清，已配合下架並暫停營業。

這波苦茶油食安事件持續延燒，永豐餘等業者先後自主通報產品驗出苯駢芘超標，食藥署追查發現，涉及4品牌、8批次問題苦茶油，來源均指向嘉義縣源春製油廠，其中6批使用同一批原料製成。

嘉義縣衛生局獲報後前往源春稽查，由於問題批次產品已全數出貨，另抽驗其他批次苦茶油送驗。衛生局今天表示，業者目前已停業，等待下周檢驗報告，並將就製作流程進一步檢討，相關稽查結果已陳報中央。

源春也在官網發布聲明表示，已主動配合主管機關辦理商品預防性下架及暫時停業，並通知經銷商及合作通路下架相關商品。消費者若有疑慮，製造日期自2025年12月至今年7月的源春苦茶油相關產品，不論是否開封或食用，都可持原商品或交易憑證向原購買廠商辦理退貨。

目前汙染究竟來自苦茶籽原料或加工製程，仍待主管機關進一步釐清。

苦茶油 超標 嘉義

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