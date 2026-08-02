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愛愛後排尿像刀割！別只當尿道炎 醫揭4狀況：小心跟性病同時中獎

聯合新聞網／ 綜合報導
激情過後出現排尿疼痛、頻尿，小心感染尿道炎或是性病。圖／AI生成
激情過後出現排尿疼痛、頻尿，小心感染尿道炎或是性病。圖／AI生成

激情過後，隔天起床卻發現一尿就痛，還頻頻想跑廁所，不少人第一時間都會懷疑自己是否感染性病。對此，泌尿科醫師陳鈺昕提醒，尿道發炎不等於罹患性病，但兩者也可能同時發生。

陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」發文指出，許多人在發生親密行為後出現排尿刺痛，緊張地到診所檢查，最後驗尿才發現只是一般細菌性尿道炎。常見尿道炎大致可分為4類，包括一般細菌性尿道炎、物理或化學刺激引起的尿道炎，以及屬於性病的淋病性與非淋病性尿道炎。

一般細菌性尿道炎，多半是性行為過程中的頻繁摩擦，將皮膚、會陰部或肛門周圍的大腸桿菌、葡萄球菌等細菌帶入尿道，通常在隔天出現排尿疼痛、灼熱及尿液混濁等症狀，但較少有明顯分泌物。另外，物理或化學刺激引起尿道炎，則可能與潤滑不足、動作過猛、時間過長，或對保險套及潤滑液成分敏感有關，症狀通常在性行為後數小時內出現，休息1至2天後可能逐漸緩解。

淋病性尿道炎則由淋病雙球菌引起，常透過無套性行為、口交、肛交或保險套破裂感染。男性通常在感染後2至7天出現大量濃稠的黃綠色或白色分泌物，排尿時可能伴隨強烈灼痛；女性感染初期則多半沒有明顯症狀，容易延誤治療。非淋病性尿道炎可能由披衣菌、陰道滴蟲、黴漿菌或皰疹等病原體引起，通常在感染後1至3周出現異常分泌物、排尿刺痛或搔癢。

陳鈺昕也提出3項初步觀察指標。首先是發作時間，一般細菌性尿道炎常在性行為後幾小時或隔天出現症狀，性病則通常至少經過2天以上才會發作；其次是分泌物，一般尿道炎可能出現尿液混濁、沉澱或血絲，但較少在未排尿時自行流出分泌物，性病引起的尿道炎則較可能出現異常分泌物。

第三則是伴隨症狀。一般尿道炎常合併膀胱發炎，出現頻尿、急尿或下腹悶痛；性病引起的尿道炎除了灼熱刺痛，男性可能伴隨睪丸腫痛或副睪丸炎，女性則可能引發骨盆腔發炎，甚至出現鼠蹊部淋巴結腫大。不過，醫師強調，這些指標只能協助初步判斷，並不能取代專業檢查。

陳鈺昕提醒，一般細菌感染與性病確實可能形成「合併感染」，若自行購買一般泌尿道抗生素服用，未必能對付披衣菌或黴漿菌等病原體，反而可能延誤治療。若出現頻尿、急尿、排尿灼痛、血尿、異常分泌物、私密處水泡或潰瘍，以及畏寒、高燒或後腰劇痛等情況，應儘速前往泌尿科就醫，並如實告知近期性史。

尿道 泌尿科

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