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視野狹窄沒感覺！ 5旬男眼壓正常竟罹患青光眼 醫揭「二時段」是盲點

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
嚴苛醫師提醒，亞洲人常見正常眼壓性青光眼，白天量眼壓正常，不代表全天眼壓都正常。聯合報系資料照片
嚴苛醫師提醒，亞洲人常見正常眼壓性青光眼，白天量眼壓正常，不代表全天眼壓都正常。聯合報系資料照片

一名50多歲、高度近視且患有高血壓的王先生，平時十分重視健康管理，不但規律服藥，每天也按時測量血壓。公司健康檢查時卻發現視神經盤凹陷異常，轉診眼科後確診青光眼，而且雙眼視野已逐漸從周邊向中心縮小，是典型的「視野缺損現象」，已經影響到開車安全，但他自己卻毫無察覺。

土城醫院眼科主治醫師葉柏漢表示，青光眼是國人不可逆失明的重要原因之一，由於疾病初期通常沒有疼痛或明顯症狀，有「視力小偷」之稱。許多人以為只要量過眼壓、數值正常就代表沒有問題。事實上，眼壓只是青光眼的重要危險因子之一，即使眼壓未超過一般正常值，仍可能罹患青光眼，尤其正常眼壓性青光眼在亞洲族群並不少見。

葉柏漢指出，眼壓正常並不代表沒有青光眼，尤其亞洲人常見的「正常眼壓性青光眼」，即使門診測得眼壓都在正常範圍，視神經仍可能持續受損，等到發現時，視野已明顯缺損。近年透過居家眼壓監測，可望協助掌握全天24小時眼壓變化，找出隱藏的高峰時段，作為診斷及治療的重要依據。

葉柏漢以王先生為例，定期回眼科量測眼壓都很正常，怎麼還是罹患青光眼？正常眼壓性青光眼的成因相當複雜，除了視神經血流、自體體質等因素外，眼壓仍是重要危險因子。部分患者的視神經對眼壓特別敏感，即使眼壓沒有超過21毫米汞柱（mmHg）的傳統正常範圍，仍可能逐漸造成不可逆的視神經傷害。

葉柏漢強調，眼壓並非固定不變，而是像血壓一樣，24小時都會自然波動。許多患者的眼壓最高點，出現在夜間睡眠平躺時或清晨剛起床前，而一般門診大多只在白天測量一次眼壓，且回診間隔常長達數月，因此容易錯過夜間短暫升高或一天內劇烈波動的情況。

近年研究發現，正常眼壓性青光眼患者夜間或清晨可能出現較高眼壓，長期反覆的眼壓高峰與波動，可能增加視神經受損風險。王先生使用家用眼壓計在家記錄不同時段的眼壓變化，發現清晨眼壓經常超過25 mmHg，甚至多次突破30 mmHg，但白天到門診檢查時卻都維持正常。透過居家監測，醫師調整治療策略，降低視神經持續惡化的風險。

葉柏漢提醒，40歲以上、高度近視、有青光眼家族史、患有高血壓、糖尿病，以及有睡眠呼吸中止症或嚴重打鼾等高風險族群，都應養成定期眼科檢查習慣。除了測量眼壓外，也應接受眼底檢查、視神經評估及視野檢查，必要時在醫師評估下搭配居家眼壓監測，更有助掌握全天候眼壓變化，及早把握青光眼診斷與治療時機。

眼壓 視力 青光眼

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