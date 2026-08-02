「嗯哼」回應勝千言 慢飛寶貝畢業見證早療力量

慢飛寶貝畢業生小昀（化名）的人生充滿挑戰，合併基因異常等多重疾病，接受8個月早療，從只能呆呆躺著到如今能穩定坐姿，以「嗯哼」回應，每次進步都是家人心中最珍貴的希望。

第一社會福利基金會附設的第一兒童發展中心及新北市愛智發展中心，近期分別舉辦早療幼兒畢業典禮，共有35名幼兒畢業，其中17人即將進入幼兒園、17人升上國小，另外，有1人因家庭搬遷轉銜至其他早療單位。

小昀是今年的畢業生之一，小昀的媽媽孕期檢查胎位不正及胎兒窘迫的問題，緊急剖腹生產，但孩子出生後被發現患有先天心室中膈缺損，曾在台大動過心血管矯正手術，甚至小昀還有基因異常的問題，也有癲癇、血管環、主動脈畸形等狀況，小昀的人生開局比很多人都辛苦。

但親情的偉大，來自於包容孩子的一切，小昀一直受到家長的精心呵護，到了可以進行早療的時候，他們把小昀送到第一社福承辦的愛智發展中心進行早療。剛來的他，沒有視覺追視能力、沒有自行翻身或坐臥的能力，只能四肢都是靜靜垂放的躺著。

經過8個月早療後，小昀已能在擺位椅上穩定坐姿，眼神開始追視發光物品，也能短暫注視教保員手中的教具；原本無法抬頭的小昀，如今已能自主抬起頭部，甚至在與人互動時會以「嗯哼」來回應。看似微小的改變，對家人而言，卻是充滿希望的重要里程碑。

第一社福執行長張菁倫近日透過新聞稿表示，早療不只是提升孩子發展能力，更協助孩子逐步融入社會、建立人際互動能力，陪伴家庭一起面對成長歷程。除了提供專業療育服務，平日會安排前往親子館、幼兒園等場域參與融合活動，讓孩子逐步適應不同環境，為未來入學做好準備。

第一社福副執行長陳淑芬說，很開心看到35名早療幼兒順利畢業，並轉銜到幼兒園跟國小，希望更多家長可以了解，早療不是只有上課跟治療，它的作用在於讓幼兒學習生活能力、社交技巧和溝通能力，及早發現及早早療讓他們有更多機會發展，同時減輕家庭照顧壓力。

根據世界衛生組織（WHO）資料，發展遲緩兒童約占新生兒的6%至8%，每投入新台幣1元於早期療育工作中，可節省特殊教育3元的成本。因此及早接受療育，不僅有助於提升孩子發展能力，也能降低未來教育與照顧成本。

第一社福表示，每1名慢飛天使都擁有成長的潛力，只要及早介入、持續陪伴，孩子就有機會一步步突破限制，勇敢飛向屬於自己的未來。呼籲社會大眾重視早療的重要性，並支持第一社福持續提供幼兒優質的早療服務。