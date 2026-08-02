瘦瘦針停藥後復胖是必然趨勢 醫：減重時應做「兩件事」擬定停藥計畫

國人體重過重、肥胖持續增加，恐增加三高、心血管疾病等風險。愈來愈多國人使用「瘦瘦針」減重，但個人體質不同，使用藥物需特別注意。家庭醫學醫學會今舉辦115年度學術研討會，台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，「瘦瘦針」可以降低體重、腰圍、心血管疾病等風險，但停藥後復胖是必然趨勢，患者應與醫師充分討論停藥時機，並隨時注意副作用等情形。

張皓翔今針對「肥胖藥物治療的新進展」發表演講。他說，「瘦瘦針」藥物上市已一段時間，民眾從原先關注藥物的減重效果，已朝向什麽時候可以停藥，停藥後復胖應如何解決等問題，相關研究指出，「瘦瘦針」停藥後復胖是必然的趨勢。

因此，民眾使用「瘦瘦針」減重前，就會把停藥復胖問題講得很清楚，並於開始用藥後，患者需搭配「紀錄進食量」、「量體重」，觀察進食量與體重之間的變化，了解在何種進食量下，體重可以維持在什麼程度，做為未來停藥的一個參考。

張皓翔指出，目前使用瘦瘦針是以長期使用為主，若減重者施打約5個月效果仍不佳時，建議持續施打，同時合併改善生活型態，目前有研究指出，甚至使用2至3年對於減重有明顯效果，但對於健康、經濟等影響，還需更多的研究加以了解。

「瘦瘦針」副作用方面，以腸胃道症狀最常見，包括噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等，主要是因為藥物會延緩胃排空。而部分患者可能出現心悸、心跳加快，甚至因嘔吐、腹瀉導致脫水，需隨時補充水分，另可能影響腎功能，尤其腎功能不佳者需特別謹慎。

張皓翔提醒，使用「瘦瘦針」仍有禁忌症，2大族群不能用瘦瘦針，包括甲狀腺髓質癌病史或家族史者，以及罹患多發性內分泌腫瘤症候群第2型（MEN2）的患者。

此外，台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵於研討會則表示，依研究顯示，目前國人過重、肥胖人口已持續上升，19歲以上民眾體脂肪也都有過高的情形，讓肥胖成為備受關注的議題。肥胖醫學會去年發表「台灣成人肥胖臨床實證指引」，內容包括流行病學、成人肥胖的全方位管理、減肥後長期體重維持策略、肌少肥胖症等。

高湘涵說，肥胖受到基因、環境、生活及飲食習慣等影響，併發症包括三高、心血管疾病、睡眠呼吸中止症、退化性膝關節炎等風險，建議肥胖、新陳代謝等應早期診斷及治療，降低併發症。目前改善肥胖多利用「瘦瘦針」等減重藥物，依臨床研究顯示，經藥物減重後，可以改善生活品質，但須搭配飲食、運動等行為治療，至於如何使用藥物減重應與醫師充分討論，切忌自行用藥。

台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，「瘦瘦針」可以降低體重腰圍及心血管疾病等風險，但停藥後復胖是必然趨勢，患者應與醫師充分討論停藥時機，並隨時注意副作用等情形。記者沈能元／攝影