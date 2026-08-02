快訊

塑膠保鮮盒不是用到壞才丟！食品專家：出現7種情況就該換了

蔣中正日記／美國施壓停炸上海 蔣置之不理最終妥協

農曆七月鬼門開！命理師警告「3生肖」防小人破財

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針停藥後復胖是必然趨勢 醫：減重時應做「兩件事」擬定停藥計畫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國人體重過重、肥胖持續增加，恐增加三高、心血管疾病等風險。愈來愈多國人使用「瘦瘦針」減重，但個人體質不同，使用藥物需特別注意並與醫師充分討論。示意圖。聯合報系資料照
國人體重過重、肥胖持續增加，恐增加三高、心血管疾病等風險。愈來愈多國人使用「瘦瘦針」減重，但個人體質不同，使用藥物需特別注意並與醫師充分討論。示意圖。聯合報系資料照

國人體重過重、肥胖持續增加，恐增加三高、心血管疾病等風險。愈來愈多國人使用「瘦瘦針減重，但個人體質不同，使用藥物需特別注意。家庭醫學醫學會今舉辦115年度學術研討會，台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，「瘦瘦針」可以降低體重、腰圍、心血管疾病等風險，但停藥後復胖是必然趨勢，患者應與醫師充分討論停藥時機，並隨時注意副作用等情形。

張皓翔今針對「肥胖藥物治療的新進展」發表演講。他說，「瘦瘦針」藥物上市已一段時間，民眾從原先關注藥物的減重效果，已朝向什麽時候可以停藥，停藥後復胖應如何解決等問題，相關研究指出，「瘦瘦針」停藥後復胖是必然的趨勢。

因此，民眾使用「瘦瘦針」減重前，就會把停藥復胖問題講得很清楚，並於開始用藥後，患者需搭配「紀錄進食量」、「量體重」，觀察進食量與體重之間的變化，了解在何種進食量下，體重可以維持在什麼程度，做為未來停藥的一個參考。

張皓翔指出，目前使用瘦瘦針是以長期使用為主，若減重者施打約5個月效果仍不佳時，建議持續施打，同時合併改善生活型態，目前有研究指出，甚至使用2至3年對於減重有明顯效果，但對於健康、經濟等影響，還需更多的研究加以了解。

「瘦瘦針」副作用方面，以腸胃道症狀最常見，包括噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等，主要是因為藥物會延緩胃排空。而部分患者可能出現心悸、心跳加快，甚至因嘔吐、腹瀉導致脫水，需隨時補充水分，另可能影響腎功能，尤其腎功能不佳者需特別謹慎。

張皓翔提醒，使用「瘦瘦針」仍有禁忌症，2大族群不能用瘦瘦針，包括甲狀腺髓質癌病史或家族史者，以及罹患多發性內分泌腫瘤症候群第2型（MEN2）的患者。

此外，台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵於研討會則表示，依研究顯示，目前國人過重、肥胖人口已持續上升，19歲以上民眾體脂肪也都有過高的情形，讓肥胖成為備受關注的議題。肥胖醫學會去年發表「台灣成人肥胖臨床實證指引」，內容包括流行病學、成人肥胖的全方位管理、減肥後長期體重維持策略、肌少肥胖症等。

高湘涵說，肥胖受到基因、環境、生活及飲食習慣等影響，併發症包括三高、心血管疾病、睡眠呼吸中止症、退化性膝關節炎等風險，建議肥胖、新陳代謝等應早期診斷及治療，降低併發症。目前改善肥胖多利用「瘦瘦針」等減重藥物，依臨床研究顯示，經藥物減重後，可以改善生活品質，但須搭配飲食、運動等行為治療，至於如何使用藥物減重應與醫師充分討論，切忌自行用藥。

台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，「瘦瘦針」可以降低體重腰圍及心血管疾病等風險，但停藥後復胖是必然趨勢，患者應與醫師充分討論停藥時機，並隨時注意副作用等情形。記者沈能元／攝影
台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，「瘦瘦針」可以降低體重腰圍及心血管疾病等風險，但停藥後復胖是必然趨勢，患者應與醫師充分討論停藥時機，並隨時注意副作用等情形。記者沈能元／攝影

台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵說，肥胖受到基因、環境、生活及飲食習慣等影響，並增加三高、心血管疾病、睡眠呼吸中止症等風險，建議肥胖、新陳代謝等情形應早期診斷及治療，降低併發症發生。記者沈能元／攝影
台中市立老人復健綜合醫院高齡整合醫療中心主任高湘涵說，肥胖受到基因、環境、生活及飲食習慣等影響，並增加三高、心血管疾病、睡眠呼吸中止症等風險，建議肥胖、新陳代謝等情形應早期診斷及治療，降低併發症發生。記者沈能元／攝影

瘦瘦針 減重 肥胖

延伸閱讀

對抗B肝 功能性治癒 肝癌威脅降7成

醫師看失智防治：立失智症基本法 保障「公平診療」

減肥時喝水幫倒忙？研究揭驚人結果「吃一口喝一口」恐吃更多

脂肪肝不理，可能變肝硬化、肝癌！預防及改善4關鍵

相關新聞

冷氣開28度浪費錢？ 內行曝「遙控器按這顆」：降溫快又最省

炎夏高溫肆虐，許多民眾回到家第一件事就是打開冷氣，但對於變頻冷氣的遙控器設定，究竟該切換成「自動模式」還是「冷氣模式」才正確且省電，仍讓不少人一頭霧水。日前有網友在Threads發文請益，表示自己平時下班返家後會一路開啟冷氣至隔日出門，假日更是24小時連續運作，好奇該如何設定最合宜。貼文曝光後吸引許多過來人與內行網友解答，指出「運行模式」與「風速自動」是兩回事，選對設定才能發揮變頻機型的最大優勢。

苦茶油苯駢芘超標 嘉義源春製油廠停業、衛生局檢討製作流程

嘉義源春製油廠代工苦茶油爆出苯駢芘超標，食藥署追查4品牌、8批次問題油品均指向源春。嘉義縣衛生局今天表示，源春目前已停業，採樣檢驗結果預計下周出爐，後續將檢討製作流程，相關稽查結果也會陳報中央；源春則發布聲明，表示汙染原因及來源仍待釐清，已配合下架並暫停營業。

視野狹窄沒感覺！ 5旬男眼壓正常竟罹患青光眼 醫揭「二時段」是盲點

一名50多歲、高度近視且患有高血壓的王先生，平時十分重視健康管理，不但規律服藥，每天也按時測量血壓。公司健康檢查時卻發現視神經盤凹陷異常，轉診眼科後確診青光眼，而且雙眼視野已逐漸從周邊向中心縮小，是典型的「視野缺損現象」，已經影響到開車安全，但他自己卻毫無察覺。

瘦瘦針停藥後復胖是必然趨勢 醫：減重時應做「兩件事」擬定停藥計畫

國人體重過重、肥胖持續增加，恐增加三高、心血管疾病等風險。愈來愈多國人使用「瘦瘦針」減重，但個人體質不同，使用藥物需特別注意。家庭醫學醫學會今舉辦115年度學術研討會，台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，「瘦瘦針」可以降低體重、腰圍、心血管疾病等風險，但停藥後復胖是必然趨勢，患者應與醫師充分討論停藥時機，並隨時注意副作用等情形。

要有雙颱了！鯨魚颱風最快今生成 白海豚颱風暴風半徑擴增到320公里

要有雙颱了！中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，白海豚颱風仍是強颱，暴風半徑持續擴大，未來將朝琉球群島方向前進，可能接近台灣北部海面或北轉；位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD15，預估今天深夜到明晨將發展為鯨魚颱風，但環流可能受白海豚颱風環流破壞，對台灣影響較小。

斥5000萬成立觀光研訓院遭指業務尚待明確畫分 觀光署：功能互補

交通部觀光署與民間耗資5000萬成立台灣觀光研訓院，盼讓台灣觀光產業更升級，但審計部總決算審核報告指出，與觀光署既有業務尚待明確畫分，過去觀光署也曾辦理培訓課程仍無法掌握學員留任狀況。觀光署表示，雙方在政策及研發功能互補，未來將強化訓練成效追蹤機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。