要有雙颱了！鯨魚颱風最快今生成 白海豚颱風暴風半徑擴增到320公里

要有雙颱了！中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，白海豚颱風仍是強颱，暴風半徑持續擴大，未來將朝琉球群島方向前進，可能接近台灣北部海面或北轉；位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓TD15，預估今天深夜到明晨將發展為鯨魚颱風，但環流可能受白海豚颱風環流破壞，對台灣影響較小。

劉沛滕指出，白海豚上午位於台灣東方海面3250公里海面上，目前還是強颱，暴風半徑從300公里增為320公里，環流很大，是一個很大的颱風。移動方向從西北西慢慢轉西，朝琉球群島方向移動。到5日周三之前強度仍維持強颱，接近朝琉球群島東方海面時會稍微減弱，但暴風半徑仍然很大，仍維持300到320公里。到了通過琉球群島之後路徑仍有不確定性，可能繼續筆直西行到浙江海面或台灣北部海面，離台灣比較近，但也可能稍微北轉，氣象署會持續觀察。

至於台灣東南側、菲律賓東方海面熱帶性低氣壓TD15，劉沛滕說，預計今天深夜到明晨發展成鯨魚颱風，颱風環流小，未來白海豚再往西，鯨魚颱風可能被白海豚環流破壞影響，生長條件差，未來發展可再觀察，但對台灣影響相對小。

劉沛滕說，今、明兩天高溫炎熱，多雲到晴，午後雷陣雨範圍縮小，以山區為主。周二起轉偏東北風再轉偏北風，迎風面基隆、北海岸有零星降雨，午後雷陣雨以南部山區為主。周三及周四偏北風帶來水氣增多，北部降雨增多，不定時降雨並有局部較大雨勢，其他地區以午後雷陣雨為主，周四清晨上午中南部零星雨。

劉沛滕指出，周五及周六白海豚來到琉球群島附近，在台灣東北側海面上，偏北風及西北風環境，北部雨勢更明顯，中南部及局部東部山區也有降雨，周六實際降雨情形仍須視白海豚距離台灣遠近。

本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供