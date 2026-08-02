斥5000萬成立觀光研訓院遭指業務尚待明確畫分 觀光署：功能互補

交通部觀光署與民間耗資5000萬成立台灣觀光研訓院，盼讓台灣觀光產業更升級，但審計部總決算審核報告指出，與觀光署既有業務尚待明確畫分，過去觀光署也曾辦理培訓課程仍無法掌握學員留任狀況。觀光署表示，雙方在政策及研發功能互補，未來將強化訓練成效追蹤機制。

台灣觀光研訓院上月22日正式揭牌，定位為國家級觀光智庫，行政院長卓榮泰致詞時還表示，盼研訓院成為下個工研院，如同打造台積電，再創下個台灣之光。

但審計部最新總決算審核報告指表示，觀光研訓院規畫辦理觀光政策調研、國際合作鏈結、產業地方策進及人才培育認證等4大核心業務，與觀光署既有業務單位及相關人才培育機構間的功能分工、制度定位及資源整合方式尚待明確畫分。

審計部進一步指出，觀光署為推動觀光產業永續發展，近5年（2021至2025年）於觀光發展基金編列經費5650萬元，辦理觀光產業從業人員相關職能培訓課程，國內訓練及選送國外研習等。

但現行制度仍偏重短期培訓課程，未建立結訓學員長期追蹤機制，無法掌握學員培訓後是否持續留任觀光產業，也難評估培訓內容對職涯發展及產業實務應用的實際影響。

觀光署表示，觀光研訓院為國家觀光智庫，核心職能聚焦於研擬前瞻性、跨部會的整體觀光政策，透過國際調研與交流合作，以宏觀視野提升台灣整體觀光環境，觀光署作為中央主管機關，偏重法規監管及法定權責推動，雙方屬政策指導與智庫研發核心功能互補。

觀光署指出，在人才培育整合分工方面，觀光署著重政策性與通案型培訓，包含法規宣導、導領考訓與永續及數位通案性基礎課程。

而研訓院則發揮智庫優勢，就數位轉型、綠色永續等國際前瞻趨勢，開創高度客製化的進階、多元與實務型精準訓練，填補產業人才缺口。

觀光署說，持續辦理的觀光產業人才培育計畫是透過延續性及不同職級課程，協助企業永續及數位轉型，促進產業知識擴散。訓練計畫定位與任務核心為產業整體知識賦能，而觀光產業人才跨領域流動及人才留任應回歸市場機制。

觀光署表示，已就審計部建議來強化訓練成效追蹤機制，未來培育計畫將納入受訓學員協助企業轉型實質作為，以具體掌握培訓課程對產業實務應用及企業轉型的實際影響。