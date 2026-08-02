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首航布拉格遭爆未申請飛越許可？星宇駁斥：均依法核准

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
星宇航空首條歐洲航線「台北－布拉格」昨（1）日正式啟航，星宇航空董事長張國煒親自執飛首航班機。記者季相儒／攝影
星宇航空首條歐洲航線「台北－布拉格」昨（1）日正式啟航，星宇航空董事長張國煒親自執飛首航班機。記者季相儒／攝影

星宇航空首條歐洲航線台北(TPE)-布拉格(PRG)昨(8/1)日啟航，正式插旗歐洲。不過昨卻在網路上出現星宇疑似未落實申請過境航路，導致首航路線得繞遠路，甚至轉圈飛行等待的言論，在航空圈內引發議論。星宇航空強調，公司台北－布拉格航線沿途之所有飛越許可，均已於飛行計劃前依法完成申請並取得核准。

昨午航空圈內傳出星宇航空首航布拉格，並未申請孟加拉的過境航空許可，星宇甚至在起飛前向別家航空公司與政府求救，而調閱flightradar24路線，昨JX101的確在進入孟加拉空域前先向北、向東、向南，最後才向西飛行，整個繞圈航程花了約30-40分鐘左右，最後該架航班朝印度、沙烏地阿拉伯，經埃及後再轉北飛往布拉格。

此外，昨午後來又在社群媒體threads上有網友貼文，指稱星宇首航布拉格的路線根本沒有取得巴基斯坦飛越許可，竟直接起飛，整架飛機只能繞遠路經沙烏地阿拉伯，整整比正常航線多飛了1小時。並批評星宇在開航前的最基礎的行政作業都沒確認。

由於該架首航航機星宇航空董事長張國煒也是執飛的前艙機師組員之一，因此備受外界關注。對此，星宇航空強調，公司台北－布拉格航線沿途之所有飛越許可，均已於飛行計劃前依法完成申請並取得核准。

星宇表示，該航班為星宇航空首次飛越，於進入印度空域前，孟加拉當地航管（ATC）要求航機依航管指示繞行，由航管進行許可確認（ADC)，確認無誤後即順利繼續航程。

針對網傳星宇並未申請巴基斯坦飛越許可，據掌握，星宇原本航路規畫就沒有申請要飛越巴基斯坦，因此也就沒有未取得飛越取許可還硬飛的問題。對此，星宇表示，「我們是依飛行計劃執行。」

資深飛行員透露，緬甸、孟加拉、印度空域管轄本來就比較複雜，各國都想管，但都沒有強而有力的明確管轄權，民航機過境時有時甚至要三方通話，管理制度與組織比較複雜，過去華航也曾發生過已經向印度民航單位申請過境，並取得核准，但正式執飛時卻一度遭拒，後來才發現是已把資訊發給航管，卻沒發給戰管。這種時候其實只要機師把飛航許可的號碼報給對方就可以了，但實務操作上會在空中耽誤一些時間。

這名飛行員表示，調閱昨日星宇首航布拉格的航路，選擇不途經巴基斯坦、阿富汗前往布拉格，改走南邊經沙烏地阿拉伯再往北轉，雖然較途經巴基斯坦上空約莫多出20分鐘航程，但每家航空公司的航路規畫、飛行計畫本就可以做出不一樣的結果，都得考量油量、風險、載重等綜合評估，選擇繞下方航路飛往布拉格，也算是合理的航路，

星宇 布拉 孟加拉

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