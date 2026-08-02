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台中萬和宮攜手不二糕餅送愛　1200顆蛋黃酥兩小時完售

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中萬和宮攜手不二糕餅送愛，1200顆蛋黃酥兩小時完售。圖／萬和宮提供
台中萬和宮攜手不二糕餅送愛，1200顆蛋黃酥兩小時完售。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮與知名品牌不二糕餅今（2）日上午攜手舉辦「送愛義賣」活動，限量1200顆蛋黃酥以公益價每顆60元販售，吸引大批鄉親熱情響應，現場排隊人潮不斷，將近兩小時即全數售罄，義賣所得將全數捐贈台中市立台中特殊教育學校。

活動上午9時於萬和宮文化大樓一樓登場，適逢假日，前來參拜的信眾絡繹不絕，不少人見到義賣活動，紛紛加入排隊行列支持公益。由於每人限購6顆，仍有民眾動員家人分批購買，希望多盡一份心力。現場民眾表示，活動兼具美食與公益，十分有意義，願意以行動力挺。

不二糕餅行銷經理曾孟茹表示，萬和宮香火鼎盛，長年推動公益慈善不遺餘力，承載媽祖慈悲精神；不二糕餅則在南屯發跡，延續對糕餅的熱愛，此次特別攜手合作，希望以糕餅傳遞祝福，將善意化為實際行動，回饋在地，讓愛與溫暖走進台中。

萬和宮董事長蕭清杰也親自到場關心並為活動打氣。他指出，擁有342年歷史的萬和宮首度與不二糕餅合作舉辦義賣，別具意義。原本不二糕餅有意將義賣所得捐贈廟方，但萬和宮婉拒，改由雙方共同舉辦，擴大公益效益，讓更多人受惠。

主辦單位表示，本次義賣所得將全數捐贈台中市立台中特殊教育學校，盼透過實際行動拋磚引玉，凝聚更多社會力量投入公益。

台中 蛋黃酥 義賣

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