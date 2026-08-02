睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

一名45歲科技公司主管平時工作壓力大，晚上回家後常躺在床上處理工作、追劇，還習慣睡前喝威士忌配鹹酥雞，跑步流汗後也不補充水分，頭痛時更會自行服用止痛藥。直到健康檢查發現腎絲球過濾率（eGFR）下降，還出現蛋白尿，才驚覺腎功能已經亮紅燈。

腎臟科醫師洪永祥在臉書發文表示，許多人以為自己年輕、有運動習慣，就不容易罹患腎臟疾病，但腎功能惡化往往不是一夕之間發生，而是錯誤生活習慣長年累積所致。他也整理出「睡前10大傷腎行為排行榜」，提醒民眾檢視自己的生活作息。

洪永祥指出，排行榜第10名至第6名依序為在密閉空間點燃廉價香氛蠟燭或線香、睡前憋尿、冷氣開太強、沖冷水澡，以及高強度運動後沒有補充水分。其中，劇烈運動後若大量流汗卻未補水，可能造成脫水，嚴重時甚至誘發橫紋肌溶解症，增加急性腎損傷風險。

第5名至第2名則包括睡前長時間滑手機或使用3C產品、短時間大量喝水或飲用濃茶咖啡、吃高鹽宵夜，以及喝酒助眠。洪永祥提醒，這些習慣可能影響睡眠品質，並增加血壓或代謝負擔，長期下來恐提高慢性腎臟病風險。其中，鹹酥雞、泡麵、滷味等高鈉食物，可能增加蛋白尿並加速腎功能惡化；睡前短時間內大量灌水，則容易使夜間尿量增加、頻繁起床排尿，進而破壞睡眠結構。

至於排行榜第一名，則是自行服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），例如布洛芬（Ibuprofen）、萘普生（Naproxen）等。洪永祥表示，許多人因頭痛或關節酸痛，習慣睡前自行服用止痛藥，但這類藥物會抑制前列腺素合成，導致腎臟血管收縮、血流量急劇下降。若同時伴隨脫水、高齡或本身有慢性腎病，極易引發急性腎衰竭。根據KDIGO急性腎損傷指引明確指出，NSAIDs 是臨床上造成藥物誘發型急性腎損傷（AKI）最主要的危險因子之一。

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