父親節帶孩子夢遊仙境 竹縣親子小戲節8月8、9日登場

每年深受親子家庭喜愛的「親子小戲節」將於8月8日、9日在新竹縣府文化局園區登場。縣府說，今年以「跟著愛麗絲一起Play」為主題，將園區化身夢遊仙境，包括沉浸式冒險闖關、舞台演出、街頭藝人、親子工作坊、特色市集及角色互動等，共計34場精彩活動，邀請大小朋友一起走進奇幻世界，展開充滿藝術與想像力的夏日冒險。

2026新竹縣新響藝術季即日起至10月31日盛大展開，今年以「新響共振—尋找你的藝術頻率」為年度主題，規畫五大系列活動，其中「親子小戲節」深受親子家庭喜愛。

縣府指出，今年「親子小戲節」特別邀請深耕新竹的「玉米雞劇團」擔任策畫團隊，以戲劇、遊戲與幽默元素打造充滿互動性的親子藝術體驗，展現新竹在地表演藝術團隊的創作能量。

其中最受矚目的「愛麗絲冒險闖關」，運用沉浸式戲劇、遊走式探索及互動闖關，邀請大小朋友跟著愛麗絲展開奇幻旅程，在一連串任務中攜手合作、突破挑戰，透過故事與遊戲激發想像力，體驗寓教於樂的藝術冒險。完成闖關報名，每組可獲得限量「柴郡貓夢遊毛巾」及「奇幻仙境撲克牌」1份；完成闖關，則能與闖關演員驚喜合影，並至服務台領取專屬實體紀念照片。

活動主舞台「撲克牌花園舞台」將帶來16場精彩演出，涵蓋布袋戲、戲劇、相聲、音樂及馬戲等多元表演形式，集結五洲桃興閣掌中劇團、蕭添鎮民俗布袋戲團、弘宇木偶劇團、鳳舞奇觀布袋戲團、好玩的劇團、捷音室內樂團、馬戲之門、沐寧相聲說演坊、20%實驗劇坊、揚音兒童團、揚音女聲合唱團、及嵐天樂集等團隊輪番演出，透過精采節目與現場互動，引領孩子近距離感受表演藝術的魅力。

除了舞台演出外，活動期間也規畫「兔子先生才藝班」，推出「兔子先生的手作時間」手作體驗課程及「撲克小兵動起來」肢體工作坊，鼓勵孩子透過動手創作與肢體探索發揮想像力，體驗藝術創作的樂趣；「紅心王國市集」集結特色品牌與親子攤位，提供民眾悠閒漫遊、探索選物。

縣府表示，今年更推出兩項限定互動體驗，「下午茶的 Photo Shooting Time！」邀請大小朋友與愛麗絲角色互動拍照，每個家庭還可獲得一張限量實體紀念照片，留下專屬於夢遊仙境的珍貴回憶；「夢遊仙境變裝趣」則邀請大小朋友穿著「愛麗絲夢遊仙境」故事角色造型來到活動現場，即可領取限量小禮物乙份，歡迎化身愛麗絲、白兔先生、瘋帽客、柴郡貓或紅心皇后，一起讓文化局園區變成最熱鬧的夢遊仙境。

此外，園區內更邀集8組街頭藝人輪番快閃演出，包含物件偶戲、雜耍特技、吉他彈唱、花式籃球及歌曲演唱等多元表演，驚喜將不定時出現在園區各個角落，讓民眾在漫步探索的過程中，隨時都有機會遇見精彩演出，打造一座充滿藝術、創意與互動體驗的親子嘉年華。