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即起至12月31日禁捕撈抱卵母蟹 違者最高罰15萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
漁業署定期於魚市場查核。圖／漁業署提供
漁業署定期於魚市場查核。圖／漁業署提供

每年8月起至12月31日為蟳蟹類漁業資源重要繁殖高峰期，農業部漁業署表示，依「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，為讓抱卵母蟹（俗稱開花母蟹）在海洋環境中自然繁衍生息，每年8月起至12月31日禁止漁船捕撈抱卵母蟹、卸下或持有腹甲離身之蟳蟹，違反捕撈及販售規定者最高可處新台幣15萬元罰鍰。

漁業署說明，依「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，全年禁止捕撈甲殼寬未滿9公分的鏽斑蟳（花蟹）、紅星梭子蟹（三點蟹）、遠海梭子蟹（花市仔）；甲殼寬未滿7公分善泳蟳（石蟳），以及甲殼長未滿6公分的旭蟹，讓小蟹在自然環境中成長至性成熟體長，順利交配、繁衍下一代。

漁業署進一步指出，每年秋冬是蟳蟹類重要繁殖高峰期，母蟹會將受精卵抱於體外腹甲孵育，為讓抱卵母蟹在海洋環境中自然繁衍生息，每年8月起至12月31日禁止漁船捕撈抱卵母蟹、卸下或持有腹甲離身的蟳蟹，並禁止任何人販售或以販售為目的而陳列、展示抱卵母蟹及腹甲離身之蟳蟹，違反捕撈及販售規定者最高可處新台幣15萬元罰鍰。

漁業署表示，自2014年起實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，透過產官學民共同合作進行長期資源評估，至2021年平均漁獲量約1100公噸；為利蟳蟹資源永續利用，於2022年取得管理共識，依科學研究結果修正管制措施擴大體長管制及延長抱卵母蟹禁漁期，至2025年平均漁獲量穩定約1400公噸，顯示管理措施對於蟳蟹漁業資源永續具有正面效果。

漁業署 漁船 農業部

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