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不配合避難最高罰15萬...北部演習8／13登場北市政大樓2時段暫停洽公

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2026城鎮韌性（防空﹚演習，北市府表示，市政大樓8月11日周二及8月13日周四下午14時30分至15時止，除全棟員工疏散至地下樓層指定區域避難，將關閉大樓照明、停止電梯搭乘並暫停為民服務洽公業務。聯合報系資料照
2026城鎮韌性（防空﹚演習，北市府表示，市政大樓8月11日周二及8月13日周四下午14時30分至15時止，除全棟員工疏散至地下樓層指定區域避難，將關閉大樓照明、停止電梯搭乘並暫停為民服務洽公業務。聯合報系資料照

2026城鎮韌性（防空﹚演習北市府表示，市政大樓8月11日周二及8月13日周四下午14時30分至15時止，辦理全棟員工疏散預演及正式演練，除全棟員工疏散至地下樓層指定區域避難，將關閉大樓照明、停止電梯搭乘並暫停為民服務洽公業務。

北市府也提醒，8月13日下午演習期間，全北市防空疏散避難設施所有人、管理委員會、保全人員或住戶，在聽到防空警報後，必須主動開啟地下室車道鐵捲門（柵欄）及其他出入口，提供周邊民眾就近避難，若未配合者，依據民防法可處3萬元至15萬元罰鍰；請防空避難設施管理人員務必配合演練。

北市府呼籲，演習期間請民眾遵守各項管制措施，切勿於道路、騎樓或門窗邊停留、圍觀，並配合警察及民防人員指揮實施疏散避難。如未依規定配合演習者，將依「民防法」及「防空演習實施辦法」規定裁處；請市民朋友務必落實配合本次防空演習，以免受罰。

市區公車演習當日於14時30分至15時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車，於城鎮韌性演習時間配合暫停營運，車輛停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。刷卡部分，如後續仍欲回車繼續搭乘，則下車不刷卡，如不回車搭乘，請下車時刷卡，避免影響下一趟次的轉乘優惠。

 

計程車駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車並暫時停表計費後與乘客配合警察及民防人員指揮避難，如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

 

至於台北捷運8月13日14時30分至15時演習期間，捷運列車及車站均正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月臺層避難，車站將加強廣播宣導；捷運地下街暫停營業，捷運轉乘停車場維持車輛只進不出，請遵循人員引導至適當地點避難。依民防法第25條，民眾如違反演習規定，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，敬請多加留意。

由於演習納入行動網路降速演練，如因行動網路降速造成QR乘車碼、手機QR單程票無法使用，請改用儲值卡、信用卡或購買單程票。

演習 北市 城鎮韌性演習

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