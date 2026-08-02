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宜蘭傳藝園區變身沈浸式互動劇場 10周年限定「YA傳藝」一票暢玩日夜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
曾登上《英國達人秀》總決賽的「即將成真火舞團」，將於8月9日晚間壓軸帶來震撼視覺的《寶島烈焰》特技演出。圖／宜蘭傳藝園區提供
曾登上《英國達人秀》總決賽的「即將成真火舞團」，將於8月9日晚間壓軸帶來震撼視覺的《寶島烈焰》特技演出。圖／宜蘭傳藝園區提供

迎接全聯善美的文化藝術基金會接手營運宜蘭傳藝園區的第10個年頭，特別於8月首兩個週末隆重推出10周年限定盛事「2026 YA傳藝」。活動期間營運時間特別延長至晚間8時30分，打造全年極為難得的夜間開放時段。透過夢幻夜間裝置、高互動街頭表演與道地台味市集，邀請全台民眾在盛夏夜色裡，體會傳統文化與現代觀光交織的獨特魅力。

全聯善美的文化藝術基金會總監賴淑君表示，基金會經營園區10年來，一直致力於將傳統藝術無縫融入現代生活。今年適逢10周年，團隊特別突破既有的傳統劇場邊界，把整座園區打造成大型戶外沉浸式劇場。延續年度熱門駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》的精彩演出，每日下午皆由「齊天大聖經典角色見面會」熱鬧揭幕，邀請民眾Cosplay神話角色同樂。

到了夜間，重頭戲《大鬧嬉遊》星光踩街登場，由齊天大聖率領牛族與龍族等神仙妖怪熱鬧穿梭街區。今年更特別融入高空特技，安排文昌帝君驚喜「從天而降」進行調解的精彩橋段，讓大小朋友在輕鬆歡樂的零距離互動中，自然而然接觸民俗傳統元素。

夜間的浪漫氛圍同樣是本次活動的一大亮點。遊客漫步園區，除了能欣賞廣受喜愛的「祈緣藍眼淚」、「魚耀隧道」、「迷霧森林」與「燈籠巷」等光影裝置外，今年更於魯班街全新打造「夢幻泡泡」互動裝置，讓閃耀光芒與繽紛泡泡隨風飄落於古樸建築間。中央廣場同步規劃匯集各式寶島美味的「台味市集」，搭配浪漫音樂演出，提供兼具聽覺、視覺與味覺的盛夏饗宴。

回顧YA傳藝舉辦4年來的演進，賴淑君分享，活動自2023年起試辦1天即獲得熱烈迴響，隔年更擴大舉辦，邀請宜蘭出身的「告五人」回鄉演唱；去年則是與國家電影及視聽文化中心合作推出「夜光電影院」重溫老派浪漫。開辦至今已累積10萬人次造訪，不只外地遊客慕名而來、在地鄉親也熱情參與。YA傳藝系列活動不只提供宜蘭鄉親夜間休憩的新選擇，更結合童玩節套票、周邊旅宿與餐飲產業，成功帶動地方區域的「夜經濟」，實現文化回饋地方的初衷。

8月1日活動開幕當天適逢原住民族日，園區提供原住民朋友憑證免費入園優惠，並邀請演奏家黃冠勻在臨水劇場帶來跨文化弦樂演出。4天活動更邀請不同表演團體、舉辦不同角色見面會，即使每天入園也都能感受新意。而8月9日的閉幕高潮，則特別邀請出身宜蘭羅東、曾登上《英國達人秀》總決賽的「Coming True即將成真火舞團」回鄉壓軸獻藝，於廣孝堂前呈獻精華版《寶島烈焰》特技演出，在夜空中揮灑出炫目耀眼的火光與高難度特技，為10周年「2026 YA傳藝」劃下最絢麗震撼的句點，邀請民眾一同在在仲夏夜留下最難忘的旅遊回憶。

民眾可與齊天大聖經典角色近距離合照留念。記者王聰賢／攝影
民眾可與齊天大聖經典角色近距離合照留念。記者王聰賢／攝影

2026 YA傳藝夜間活動，全新設置「夢幻泡泡」與燈籠巷等光影裝置，將傳藝街景點綴得如夢似幻。記者王聰賢／攝影
2026 YA傳藝夜間活動，全新設置「夢幻泡泡」與燈籠巷等光影裝置，將傳藝街景點綴得如夢似幻。記者王聰賢／攝影

《大鬧嬉遊》星光踩街今年更特別融入高空特技，安排文昌帝君驚喜從天而降。記者王聰賢／攝影
《大鬧嬉遊》星光踩街今年更特別融入高空特技，安排文昌帝君驚喜從天而降。記者王聰賢／攝影

YA傳藝限定「落日舞台」，愜意感受傍晚微風伴隨音樂時光。記者王聰賢／攝影
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夜間重頭戲《大鬧嬉遊》星光踩街由齊天大聖領軍，偕同牛魔王、龍王熱鬧穿梭園區，與民眾互動。記者王聰賢／攝影
夜間重頭戲《大鬧嬉遊》星光踩街由齊天大聖領軍，偕同牛魔王、龍王熱鬧穿梭園區，與民眾互動。記者王聰賢／攝影

全聯善美的文化藝術基金會總監賴淑君分享YA傳藝活動4年進化。記者王聰賢／攝影
全聯善美的文化藝術基金會總監賴淑君分享YA傳藝活動4年進化。記者王聰賢／攝影

遊客可變裝加入Cosplay行列，與神話角色近距離互動。記者王聰賢／攝影
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